Mayday: prima immagine del film Apple con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh

Ryan Reynolds e Kenneth Branagh recitano insieme in un nuovo film Apple TV (che sarà distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming) intitolato Mayday, di cui è stata appena rivelata una prima immagine. Il film d’azione di prossima uscita è incentrato su un soldato che non ha altra scelta che effettuare un atterraggio di fortuna con il suo aereo nella natura selvaggia della Russia durante una missione andata male. La foto mostra i personaggi interpretati da Branagh e Reynolds distesi sul terreno innevato, con le giacche sgualcite tirate su fino alla testa e espressioni di dolore sui volti.

I co-protagonisti di Branagh e Reynolds nel film sono Maria Bakalova, Marcin Dorociński, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi e Alex Ozerov. Alla regia ci sono invece Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che hanno diretto e scritto insieme diversi film, tra cui Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri e Game Night. Hanno anche co-sceneggiato Spider-Man: Homecoming (il primo film solista di Tom Holland nei panni di Spider-Man nell’MCU) e Come ammazzare il capo… e vivere felici.

Oltre a recitare nel film, Reynolds è anche produttore insieme a Goldstein, Daley, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Ashley Fox, Johnny Pariseau e Patrick Gooing. L’attore non è nuovo ad Apple TV, avendo recitato al fianco di Will Ferrell nel film natalizio Spirited – Magia di Natale, che è uno dei film più visti sulla piattaforma di streaming e attualmente detiene un punteggio del 70% su Rotten Tomatoes. Per quanto riguarda Branagh, invece, egli si è negli ultimi anni distinto per i film Belfast (premiato agli Oscar, Oppenheimer e la trilogia dedicata al personaggio di Hercule Poirot.