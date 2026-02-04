Cime Tempestose, le prime reazioni: l’intesa tra Margot Robbie e Jacob Elordi è “di tutt’altro livello” in un “film da brivido che conquista il pubblico”

Cime tempestose di Emerald Fennell è stato presentato alla stampa cinematografica americana in vista dell’uscita del 13 febbraio, e le prime reazioni definiscono questa torbida storia letteraria un “film da brivido che conquista il pubblico” “destinato a essere un enorme successo per la Warner Bros.”

La critica Courtney Howard ha pubblicato una recensione entusiastica su X, definendo l’ultimo film di Fennell “un nuovo classico di livello divino”. “Inebriante, trascendente, stuzzicante, ammaliante, lussurioso, ipnotico”, ha scritto Howard. “Cattura sapientemente il dolore e l’essenza mozzafiato del desiderio. La fotografia di [Linus] Sandgren, ammaliante. La scenografia di [Suzie] Davies, sublime.”

Anche Jazz Tangacy, caporedattrice di Variety, ha elogiato il film su X. Ha definito “Cime Tempestose” una “storia contorta e bollente” e ha elogiato l’alchimia tra le star Margot Robbie e Jacob Elordi definendola “di un altro livello di HOT!”.

“Solo Emerald poteva prendere un classico, capovolgerlo, farti innamorare completamente e poi distruggerti completamente l’anima”, ha scritto. “Uno squisito spettacolo di maestria artigianale che mi ha lasciato con l’acquolina in bocca per i costumi, la fotografia e la scenografia. Ne sono ossessivamente innamorata.”

Lo scrittore di intrattenimento Scott Menzel aveva fiutato il successo al botteghino per Cime tempestose. Ha scritto su X che il dramma erotico è “destinato a essere un enorme successo per la Warner Bros.” e consacrerà il regista Fennell come “uno dei registi più richiesti al momento”.

“Un’opera d’arte visiva mozzafiato, il film sembra destinato a essere uno dei principali contendenti ai premi, in particolare per la fotografia, i costumi, la scenografia e la colonna sonora”, ha scritto Menzel. “E se pensavate già che Jacob Elordi sarebbe stato il prossimo grande successo dopo ‘Euphoria’, ‘Saltburn’ e ‘Frankenstein’, aspettate di vederlo qui. La tensione sessuale e la chimica tra Margot Robbie ed Elordi sono così intense che si possono praticamente tagliare con un coltello”.

Anche Anne Thompson, redattrice di IndieWire, ha previsto un successo commerciale per Cime tempestose. Ha scritto su X: “‘Cime Tempestose’ avrà un grande successo al botteghino e schizzerà alle stelle. È un film travolgente e strabiliante che piacerà al pubblico. Sia Jacob Elordi che Margot Robbie ne usciranno vincitori. Il pubblico si innamorerà delle immagini sgargianti e della regia sfrenata di Emerald Fennell. Tutto è GRANDE”.

Basato sul romanzo del 1847 di Emily Brontë, il film racconta la deliziosa e proibita storia d’amore tra Cathy (Robbie), una ricca patrizia del XIX secolo, e Heathcliff (Elordi), un affascinante paria dell’alta società che, dopo che Cathy ha giurato il suo cuore a un altro, torna a Cime Tempestose per combattere per il suo amore. Una trama molto diversa da quello che è il romanzo originale ma che sicuramente si adatta meglio alla trasposizione cinematografica. Oltre a Robbie ed Elordi, il film vede la partecipazione di Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Martin Clunes ed Ewan Mitchell. Il film presenta anche musiche originali della superstar del pop Charli xcx.

Cime tempestose è stato il primo, e il più celebre, adattamento cinematografico del maestro William Wyler nel 1939, con Merle Oberon e Laurence Olivier nei ruoli principali. Nel 2011, la regista di Fish Tank Andrea Arnold ha diretto un’altra versione con Kaya Scodelario e James Howson. C’era anche una versione del 1970 con Anna Calder-Marshall e Timothy Dalton, un adattamento del 1992 con Juliette Binoche e Ralph Fiennes e una miniserie della ITV con Charlotte Riley e Tom Hardy.

Fennell si è autoproclamata una superfan del materiale originale, e a settembre, durante un panel al Brontë Women’s Writing Festival in Inghilterra, ha dichiarato che sarebbe stata “furiosa” se non fosse stata lei a dirigere Cime Tempestose nell’era moderna. Ha aggiunto che vuole che la sua versione faccia provare al pubblico le stesse sensazioni che ha provato lei leggendo Cime Tempestose per la prima volta.

“Volevo creare qualcosa che mi facesse provare le stesse sensazioni che ho provato quando l’ho letto per la prima volta, il che significa che è una risposta emotiva a qualcosa”, ha detto Fennell. “È, tipo, primordiale, sessuale.”

L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 13 febbraio 2026.