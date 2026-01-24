Finding Her Edge vola in classifica: la serie romantica ispirata a Jane Austen conquista Netflix

La nuova serie romantica in otto episodi Finding Her Edge ha debuttato con un risultato immediato e significativo, entrando direttamente nella Top 10 globale di Netflix a poche ore dal suo arrivo in piattaforma. Ispirata al romanzo omonimo di Jennifer Iacopelli e apertamente influenzata da Persuasione di Jane Austen, la serie si è rapidamente imposta come uno dei titoli più visti a livello internazionale.

La storia segue Adriana Russo, interpretata da Madelyn Keys, una giovane danzatrice sul ghiaccio costretta a tornare alle competizioni con un nuovo partner, Brayden (Cale Ambrozic), proprio mentre il suo ex compagno di danza e primo amore, Freddie (Olly Atkins), rientra improvvisamente nella sua vita, riaprendo ferite e sentimenti mai risolti.

L’autrice Jennifer Iacopelli ha dichiarato di essersi ispirata direttamente a Jane Austen, in particolare a Persuasione, romanzo in cui la protagonista Anne Elliot è intrappolata in un triangolo amoroso tra il primo amore e una scelta socialmente più conveniente. Finding Her Edge rilegge quel conflitto in chiave contemporanea e young adult, ambientandolo nel mondo competitivo e ad alta pressione del pattinaggio artistico.

Come Anne Elliot, anche Adriana è segnata dall’insicurezza economica: la sua famiglia rischia di perdere tutto se non riuscirà a ottenere sponsorizzazioni decisive. Brayden rappresenta una possibilità concreta di successo sportivo, ma il suo cuore resta legato a Freddie, nonostante entrambi cerchino, in modi diversi, di andare avanti.

I numeri: Top 10 globale e primi posti in Europa

La serie ha debuttato su Netflix il 22 gennaio e, già il giorno successivo, ha raggiunto la terza posizione nella Top 10 globale, dietro Seven Dials e His & Hers. Negli Stati Uniti è attualmente quinta, nel Regno Unito sesta, mentre in Canada – paese di produzione della serie – ha conquistato il terzo posto.

Il successo è ancora più evidente in Europa orientale, dove Finding Her Edge ha raggiunto il primo posto in diversi Paesi, tra cui Slovacchia, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca. Con il weekend alle porte, la serie potrebbe crescere ulteriormente grazie al binge-watching di tutti gli otto episodi.

Il legame emotivo tra Adriana e Brayden, molto più profondo rispetto al modello austeniano, e il cliffhanger sentimentale costruito nel finale offrono una base solida per un possibile seguito. Sebbene Jennifer Iacopelli non abbia scritto un sequel del romanzo, un eventuale rinnovo darebbe agli sceneggiatori ampia libertà creativa, come già accaduto con altri successi young adult di Netflix.

In un momento storico in cui il sottogenere romantico-sportivo è in forte espansione, e mentre il mondo celebra i 250 anni dalla nascita di Jane Austen, Finding Her Edge si conferma come una delle sorprese più interessanti del catalogo Netflix di inizio 2026.

Tutti gli episodi di Finding Her Edge sono disponibili in streaming su Netflix.