Countdown – Stagione 2 riceve aggiornamenti incoraggianti dallo showrunner del thriller con Jensen Ackles

La nuova serie crime drama di Prime Video, Countdown, è nel bel mezzo della messa in onda della sua prima stagione e ora il creatore Derek Haas ha espresso alcuni pensieri positivi su una potenziale seconda stagione. Interpretata da Jensen Ackles, la serie d’azione è incentrata sul detective Mark Meachum, chiamato a indagare sull’omicidio di un agente del DHS. Dopo che i primi tre episodi della prima stagione sono stati pubblicati su Prime Video il 25 giugno, Countdown ha conquistato un vasto pubblico nonostante le recensioni poco entusiastiche della critica, diventando il secondo programma o film più visto sulla piattaforma al momento del suo debutto.

A poco più di metà della prima stagione, Haas è stato intervistato da TV Insider sulle sue opinioni riguardo alla possibilità che Countdown venga rinnovato per una seconda stagione da Prime Video. Dichiarandosi “ottimista” sulle possibilità, ha anche sottolineato che la piattaforma di streaming si concentrerà più sull’analisi degli ascolti che sull’effettivo gradimento della serie, cosa che trova più incoraggiante vista la sua continua buona performance. Ecco cosa ha detto Haas:

Mi sento ottimista. Non ho mai lavorato in streaming prima d’ora, quindi tutte le analisi sono una novità per me. È diverso da quando lavoravo in televisione, dove la mattina dopo sapevi già come era andata la serata. Ma sono entusiasta perché mi sembra che stiamo continuando ad aumentare il numero di spettatori ogni settimana e questo mi rende molto felice.

Guardando al futuro della serie oltre una potenziale seconda stagione, Haas ha riflettuto sul suo periodo in Chicago Fire, in cui non immaginava che la serie poliziesca sarebbe durata così a lungo, ma ha assicurato che finché i fan continueranno a essere interessati alla serie, lui continuerà a realizzare Countdown. Leggi il resto delle dichiarazioni di Haas qui sotto:

L’ho già detto in passato a proposito di Chicago Fire. Ho detto che finché la gente continuerà a seguirlo, continueremo a farlo. Pensavo che sarebbe durato 14 anni? Non ne avevo idea. Quindi dirò la stessa cosa anche in questo caso: finché la gente continuerà a guardarlo e ad apprezzarlo, continueremo a farlo.

Cosa significano le dichiarazioni di Haas per le possibilità di una seconda stagione di Countdown

Dato che Haas crede che il futuro di questa serie dipenda dagli spettatori, c’è una buona possibilità che Countdown venga rinnovato per una seconda stagione. Come ha detto, la serie continua a occupare un posto nella classifica delle 10 serie più viste di Prime Video, insieme allo acclamato spin-off di Bosch, Ballard, anch’esso in attesa di un potenziale rinnovo per una seconda stagione, e alla serie Summer I Turned Pretty, recentemente tornata con la terza stagione che conclude il dramma romantico per adolescenti.9:42

Oltre ai dati di ascolto, anche i punteggi di Rotten Tomatoes di Countdown dimostrano che il pubblico sta chiaramente apprezzando la serie più della critica. La serie d’azione ha ottenuto un impressionante punteggio del 73% da parte del pubblico, molto più alto del 33% dei critici. Sulla base di questo alto tasso di approvazione da parte del pubblico su un sito di rilievo, sembra probabile che Countdown abbia una base di fan sufficientemente ampia da giustificare il via libera alla seconda stagione.