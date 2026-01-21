From: Catalina Sandino Moreno sulla stagione 4: “Sarà una delle migliori di sempre”

I fan di From possono finalmente iniziare a segnare una finestra temporale sul calendario. Dopo mesi di attesa e silenzio ufficiale, arriva un aggiornamento significativo direttamente dal cast: Catalina Sandino Moreno, interprete di Tabitha Matthews, ha fornito nuove indicazioni sulla possibile uscita della stagione 4, lasciando intendere che il ritorno della serie horror di MGM+ sia ormai molto vicino.

Nel corso di un’intervista, l’attrice ha spiegato di non conoscere ancora una data precisa, ma di ritenere altamente probabile un debutto tra marzo e aprile 2026. Un’informazione che, pur non essendo una conferma ufficiale da parte del network, rappresenta il segnale più concreto arrivato finora sul futuro immediato della serie. Moreno ha inoltre espresso grande entusiasmo per i nuovi episodi, definendo la quarta stagione come una delle migliori mai realizzate.

Una finestra di uscita più vicina del previsto e grandi aspettative narrative

Secondo quanto dichiarato da Catalina Sandino Moreno, la lavorazione della nuova stagione si è rivelata particolarmente coinvolgente, sia sul piano creativo che su quello dell’esperienza sul set. L’attrice ha descritto From come una serie “addictive”, paragonandola a qualcosa che si consuma senza riuscire a smettere, episodio dopo episodio. Un’immagine efficace che restituisce bene il tipo di coinvolgimento che la serie è riuscita a costruire nel tempo, soprattutto a partire dalla seconda e dalla terza stagione.

Le sue parole assumono un peso ancora maggiore se lette alla luce del calendario produttivo. Le riprese della stagione 4 si sono concluse nel novembre 2025 e MGM+ ha già confermato che From tornerà nel 2026, insieme alla seconda stagione di The Institute. Un’uscita fissata tra marzo e aprile implicherebbe un periodo di post-produzione relativamente breve, soprattutto se confrontato con i lunghi hiatus che caratterizzano molte produzioni streaming contemporanee.

L’attesa è particolarmente alta anche per ragioni narrative. La terza stagione, conclusasi il 24 novembre 2024, ha rappresentato un punto di svolta per l’intera serie. Il finale ha incluso la morte di uno dei personaggi principali, rivelazioni capaci di rimettere in discussione l’intero impianto mitologico dello show e l’introduzione di una nuova e inquietante figura, l’Uomo in Giallo. Elementi che hanno ampliato ulteriormente l’orizzonte narrativo, lasciando aperte numerose domande sul destino dei protagonisti e sulla vera natura della Township.

Nel corso degli anni, From è passata da debutto relativamente silenzioso a titolo di culto, guadagnando una crescente attenzione critica e di pubblico. I numeri parlano chiaro: un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes da parte della critica e un consenso solido anche tra gli spettatori, con la terza stagione che ha raggiunto addirittura il 100% di gradimento critico. A rafforzarne lo status è arrivato anche l’apprezzamento pubblico di Stephen King, che ha contribuito a legittimare la serie come uno degli horror televisivi più interessanti degli ultimi anni.

Con una finestra di uscita ormai sempre più definita e una promessa di qualità che arriva direttamente da una delle sue protagoniste, From stagione 4 si prepara a tornare in un momento cruciale, chiamata a rispondere ai misteri ancora irrisolti e a spingere ulteriormente i confini del suo racconto. Se le aspettative verranno confermate, il 2026 potrebbe segnare un nuovo punto di svolta per la serie MGM+.