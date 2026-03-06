Harry Potter: la serie HBO annuncia nuovi studenti di Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw

La nuova serie TV di Harry Potter continua a prendere forma e HBO ha annunciato una nuova ondata di casting che amplia il gruppo di studenti di Hogwarts che appariranno nella prima stagione. Con l’uscita prevista per il 2027, la produzione sta completando il vasto ensemble di giovani attori che interpreteranno i personaggi dei quattro casati della scuola di magia.

L’aggiornamento riguarda numerosi studenti che fanno parte dell’universo narrativo del primo anno di Harry Potter a Hogwarts, con nuovi interpreti provenienti da Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw. Per accompagnare l’annuncio, HBO ha pubblicato anche le prime immagini promozionali degli attori, vestiti con i colori dei rispettivi casati.

Questi nuovi nomi si uniscono al cast già annunciato in precedenza, che include Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Alastair Stout come Ron Weasley e Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger. La serie promette un adattamento televisivo più dettagliato dei romanzi di J.K. Rowling, con l’obiettivo di esplorare in modo più approfondito personaggi e sottotrame rispetto ai film.

I nuovi studenti di Hogwarts: i cast di Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw

Tra i nuovi membri del casato Gryffindor troviamo Eire Farrell nel ruolo di Katie Bell, Asha Soetan come Angelina Johnson, Orson Matthews nei panni di Oliver Wood, Serrana Su-Ling Bliss come Alicia Spinnet ed Ethan Smith nel ruolo di Lee Jordan. Diversi di questi personaggi fanno parte della squadra di Quidditch di Gryffindor, che avrà un ruolo importante nella storia del primo libro.

Per quanto riguarda Slytherin, il cast includerà Eddison Burch come Miles Bletchley, James Dowll nei panni di Lucian Bole, Oliver Croft come Marcus Flint, Dylan Heath nel ruolo di Adrian Pucey, Henry Medhurst come Peregrine Derrick, Cornelius Brandreth nei panni di Terence Higgs, Laila Barwick come Pansy Parkinson e D’angelou Osei-Kissiedu nel ruolo di Graham Montague. A loro si aggiungono gli attori già annunciati Lox Pratt (Draco Malfoy), Finn Stephens (Vincent Crabbe) e William Nash (Gregory Goyle).

Nel casato Hufflepuff entrano invece India Moon come Hannah Abbott, Jazmyn Lewin nel ruolo di Susan Bones, Cian Eagle-Service nei panni di Ernie Macmillan e James Trevelyan Buckle come Justin Finch-Fletchley. Gli studenti saranno guidati dalla professoressa Pomona Sprout, interpretata da Sirine Saba, capo della casa Hufflepuff.

Infine, per Ravenclaw sono stati confermati Aaron Zhao nel ruolo di Terry Boot, Eve Walls come Lisa Turpin, Scarlett Archer nei panni di Penelope Clearwater e Anjula Murali come Padma Patil. Tra i docenti della casa ci sarà Warwick Davis, volto già noto ai fan della saga cinematografica, che tornerà nel ruolo del professor Filius Flitwick, insegnante di Incantesimi e capo di Ravenclaw.

La prima stagione della serie HBO sarà composta da otto episodi e adatterà il romanzo del 1997 Harry Potter and the Philosopher’s Stone (noto negli Stati Uniti come Harry Potter and the Sorcerer’s Stone). Le riprese sono iniziate nell’estate del 2025 e, secondo i dirigenti della rete, la scrittura della seconda stagione è già in corso, con l’obiettivo di evitare lunghe pause tra un ciclo di episodi e l’altro.

Con un cast sempre più ampio e una produzione ambiziosa, la nuova serie di Harry Potter si prepara a riportare sullo schermo l’universo di Hogwarts con un approccio seriale che promette di esplorare ogni libro della saga con maggiore profondità rispetto agli adattamenti cinematografici.