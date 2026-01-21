La star di Ritorno al futuro rivela un dettaglio sull’originale Marty McFly che ha portato al suo licenziamento

L’iconica trilogia di Ritorno al futuro è iniziata nel 1985 con i membri del cast Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover e Tom Wilson. Tuttavia, Eric Stoltz era l’attore originale che aveva firmato per interpretare Marty McFly, ma alla fine è stato sostituito da Fox. Ora, proprio Wilson ha rivelato cosa ha portato al licenziamento di Stoltz. Durante un’apparizione al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, l’attore che interpreta Biff Tannen ha ammesso che Stoltz ha adottato un “approccio molto metodico” nell’interpretare Marty McFly sul set di Ritorno al futuro. “Mi trattava molto male perché voleva che tutti lo chiamassero Marty”, ha affermato Wilson.

Wilson trovava strano quel comportamento, soprattutto perché Stoltz aveva già lavorato con Thompson in un film e la trattava come una vecchia amica invece di comportarsi in modo “imbarazzato” come avrebbe dovuto. “Erano tutti molto amichevoli, ma lui mi trattava male, quindi all’epoca pensai che fosse un metodo selettivo”, ha detto Wilson. Mentre le cineprese giravano Ritorno al futuro, non sembrava che lui e Stoltz fossero nemmeno “nelle stesse scene insieme”, poiché l’approccio di quest’ultimo nell’interpretare Marty McFly era di natura più seria.

“Eravamo molto giovani, ed è stato tanto tempo fa, e ho il massimo rispetto per Eric come persona, per la sua meravigliosa carriera e per tutte quelle cose. Ma eravamo giovani ragazzi insieme in una cosa, ed Eric stava adottando un approccio molto, molto metodico nei confronti di Marty McFly. Quindi mi trattava molto male perché voleva essere chiamato Marty da tutti. Da tutti, dai parrucchieri, dal regista e da tutti. Stava cercando di incarnare Marty. Pensavo fosse strano perché aveva recitato in un film con Leah Thompson. Avrebbe dovuto sentirsi a disagio con lei, ma per lui lei era Leah ed erano tutti amici lì, mentre con me si comportava male. Quindi all’epoca pensavo fosse un metodo selettivo“.

“E all’epoca non lo apprezzavo perché anch’io ho uno strumento. Sono su questo palco proprio come te. Quindi entrambi abbiamo bisogno di ciò che ci serve per lavorare su questa scena. Non sono il tuo servitore in questa scena, in cui dovrei comportarmi in un certo modo per metterti a tuo agio. Siamo qui insieme per fare questo. E non ti sto chiedendo di fare nulla, di chiamarmi in un certo modo, di fare qualcosa. Ti chiedo solo di imparare le parole e di presentarti qui pronto a dare il meglio. Ci sono stati molti drammi, angoscia e molte cose che ritengo non fossero produttive per un giovane di allora e che hanno portato alla sua sostituzione“.

Alla domanda se fosse rimasto scioccato dal licenziamento di Stoltz, Wilson ha risposto affermativamente, poiché sostituire uno dei protagonisti è una cosa importante, ma ha aggiunto che non ha provato euforia nel sentire la notizia. In realtà pensava che sarebbe stato lui a essere licenziato. I produttori lo hanno chiamato a casa e gli hanno chiesto se poteva passare dagli studi della Universal senza rivelargli il motivo. “È stato il viaggio in auto più lungo della mia vita”, ha spiegato Wilson.

“Ero scioccato perché era una cosa importante per un film. Era una cosa importante. Quindi le cose stavano diventando molto scomode sul set, nelle discussioni con Bob Zemeckis, il regista, e con Dean Cundey, il direttore della fotografia. Le cose erano insolite e poi tutto è stato interrotto, e ho pensato che stessero chiudendo il film. Immagino che sia finita“.

“Poi i produttori mi hanno chiamato a casa e mi hanno detto: ‘Tom, potresti venire? Vorremmo parlarti di una cosa’. E ho pensato: ‘Sono io. Mi licenzieranno. Sono io il problema del film perché non ho capito cosa stava succedendo nelle scene con lui’. Avevo fatto molto teatro e altre cose e mi allontanavo dalla scena pensando: ‘Che cos’era quello?’. Non credo che fossimo nella stessa scena insieme. E ho pensato: ‘Immagino che abbia ragione perché ha fatto dei film. Devo aver sbagliato’.”

“Era Bob Gale. ‘Bob, dimmelo. Dimmelo al telefono. Lo accetterò’. Mi ha detto: ‘Vorremmo che venissi qui. Potresti venire in macchina all’ufficio della Universal?’ È stato il viaggio in macchina più lungo della mia vita. E pensavo: alzati, comportati da gentiluomo, sii professionale, alzati, stringi loro la mano, di’: ‘Grazie per l’opportunità’, e poi penseremo a cosa fare nella vita perché non sarà questo, immagino“.

Fortunatamente per lui, Wilson non era l’attore che era stato licenziato. Quando il regista Robert Zemeckis e il produttore Bob Gale gli comunicarono che era stato licenziato Stoltz, l’attore che interpretava Biff si sentì come un “personaggio dei cartoni animati che si scioglieva e scivolava giù dalla sedia”.

“Mi portarono nel loro ufficio e Bob Zemeckis e Bob Gale mi dissero: ‘Ascolta, Tom, abbiamo una brutta notizia. Abbiamo dovuto sostituire Eric’. Devo ammettere che non ero molto contento, ma ero come un personaggio dei cartoni animati che si scioglieva e scivolava dalla sedia e diceva: ‘Wow, ok. Ehi, lui sta bene?’“

All’attore fu poi comunicato che Fox avrebbe sostituito Stoltz e che avrebbero dovuto rigirare tutte le scene, il che richiese circa sei settimane di riprese. “Riprenderemo tutto con questo ragazzo di una serie TV, Michael J. Fox, che recita in una serie TV di successo. Lui entrerà nel cast. Lo conoscevo. Sì, non lo conoscevo. E poi rifaremo tutto quello che abbiamo fatto. E sono state sei settimane di riprese. Quindi rifaremo tutto con questo Michael J. Fox”.

Una volta che Fox ha iniziato a girare le sue scene, è diventato ovvio a tutti i coinvolti che era l’attore giusto per il ruolo. Wilson ha detto: “Ero così sollevato perché mi sembrava che stessimo recitando una scena insieme, non che tu facessi una cosa e io ne facessi un’altra”. “Ero così sollevato. Ero così sollevato perché mi sembrava che stessimo recitando una scena insieme, non che tu facessi una cosa e io ne facessi un’altra”.

Nonostante il comportamento di Stoltz sul set e il modo sfortunato in cui ha lasciato la produzione, Wilson nutre ancora “il massimo rispetto” per lui “come persona e per la sua meravigliosa carriera”. Dopo essere stato escluso da Ritorno al futuro, Stoltz ha recitato in film come Say Anything…, Piccole donne, Anaconda e The Butterfly Effect, e ha diretto diversi episodi di serie TV come Law & Order, Grey’s Anatomy, Glee, Le regole del delitto perfetto e Madam Secretary.

