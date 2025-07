Gaumont Srl annuncia i prossimi progetti in Italia in collaborazione con Prime Video

Gaumont Srl, divisione italiana autonoma di Gaumont S.A., una delle prime società di produzione cinematografiche al mondo fondata nel 1895, annuncia i prossimi progetti in Italia, in distribuzione sul servizio streaming Prime Video, in co-produzione con Amazon MGM Studios.

A fine novembre distribuita in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo la commedia natalizia Original Natale senza Babbo, co-prodotta da Amazon MGM Studios insieme a Gaumont Italia. Il film, diretto da Stefano Cipani e scritto da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi, vede come protagonistiAlessandro Gassmann e Luisa Ranieri, con la partecipazione di Diego Abatantuono.

Nel frattempo, prende forma anche la nuova serie Original italiana di Prime Video, Italian Postcards, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi. La serie, creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè e diretta dalla regista Premio Oscar Jessica Yu, è una co-produzione tra Amazon MGM Studios e Gaumont Italia e sarà distribuita in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Gaumont Italia rafforza la sua visione attraverso due nuovi progetti, sviluppati in stretta collaborazione con Prime Video Italia e Amazon MGM Studios. L’obiettivo è duplice: portare sullo schermo storie originali firmate da autori di eccellenza e raccontare l’Italia contemporanea, libera da stereotipi e convenzioni, con uno sguardo capace di conquistare un pubblico sempre più internazionale.

Natale senza Babbo con protagonisti Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri

Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) – sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola – non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste. Nel cast di Natale senza Babbo, con la partecipazione di Diego Abatantuono e con Michela Andreozzi e Angela Finocchiaro, ci sono anche Rita Longordo, Paolo Calvano, Francesco Centorame, Simone Susinna, Francesca Alice Antonini, Alberto Astorri e Stefano Ambrogi. La nuova commedia natalizia Original co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia è diretta da Stefano Cipani e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi. Natale senza Babbo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a novembre 2025.

Italian Postcards

Nuova serie Original italiana di Prime Video Italian Postcards, creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, e che sarà diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu (Quiz Lady, Fosse/Verdon, Only Murders in the Building, The Morning Show). Italian Postcards racconta le disavventure tragicomiche di Mia, giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno a Palermo, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. Riuscirà una ragazza dell’Upper West Side a sopravvivere in Sicilia senza nemmeno una carta di credito? Le riprese inizieranno nei prossimi mesi. Italian Postcards è una serie co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

About Gaumont srl

Gaumont srl è la divisione italiana autonoma di Gaumont S.A., una delle prime società di produzione cinematografiche al mondo fondata nel 1895 dall’ingegnere Leon Gaumont in Francia. Leader dell’industria audiovisiva francese, tra i più importanti successi di Gaumont ci sono pellicole come Il tempo delle mele, Quasi Amici, Leòn e Illusions Perdues. Gaumont Italia nel 2022, con i suoi uffici di Roma, si aggiunge alle sedi di Parigi, Los Angeles, Londra, Colonia e Berlino, con l’obiettivo di produrre serialità e lungometraggi proponendo storie locali con un appeal globale, avvalendosi di talenti eclettici e di grandi professionisti nel settore. Alla guida della società il produttore italiano Marco Rosi. Ad oggi Gaumont Italia ha più di 30 progetti in sviluppo, coinvolgendo figure professionali ad ogni livello: autori giovani e autori affermati lavorano insieme al team interno per produrre progetti innovativi e di appeal per il mercato.