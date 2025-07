Sydney Sweeney condivide la prima immagine ufficiale del biopic Christy

La trasformazione di Sydney Sweeney nella pugile Christy Martin è stata ufficialmente rivelata in una prima immagine tratta dal nuovo film biografico sulla boxe (visibile qui), intitolato Christy. Diretto da David Michôd, con una sceneggiatura scritta insieme a Mirrah Foulkes, il film racconta la storia dell’ex pugile professionista Christy Martin, dalla sua ascesa come la più famosa atleta femminile degli anni ’90 in questo sport e fino al tentato omicidio da parte del marito nel 2010.

Oltre a Sweeney nel ruolo di Christy Martin, il cast include anche Ben Foster nel ruolo di suo marito James V. Martin, insieme a Merritt Wever, Katy O’Brian (culturista e attrice vista in Love Lies Bleeding), Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman e Tony Cavalero. Le riprese sono iniziate nel settembre 2024, sono state completate nel novembre successivo e ora è stata rivelata la prima immagine in occasione dell’annuncio che il film sarà presentato al prossimo Toronto International Film Festival.

I prossimi progetti di Sydney Sweeney

Sydney Sweeney si prepara dunque a vivere un 2025 da assoluta protagonista, con una serie di progetti ambiziosi che ne confermano la versatilità e la crescente centralità a Hollywood. Tra i titoli più attesi c’è appunto Christy, biopic sulla leggendaria pugile americana Christy Martin, in cui Sweeney interpreta la protagonista. Il film debutterà al Toronto International Film Festival e ha richiesto un notevole impegno fisico da parte dell’attrice, che si è sottoposta a un intenso allenamento quotidiano per guadagnare circa 13 chili di muscoli. Sempre in ambito drammatico, Sweeney tornerà nel ruolo di Cassie nella terza stagione di Euphoria, la serie cult firmata da Sam Levinson, attesa per il 2026, dove continuerà a esplorare le contraddizioni e le fragilità del suo personaggio.

Oltre a questi progetti, l’attrice sarà protagonista e produttrice esecutiva del thriller psicologico The Housemaid, adattamento dell’omonimo romanzo di Freida McFadden, diretto da Paul Feig e in uscita entro fine 2025. Inoltre, prenderà parte a due film ispirati al mondo videoludico: Split Fiction, diretto da Jon M. Chu, e un adattamento live-action del classico SEGA OutRun. In entrambi, Sweeney avrà anche un ruolo produttivo, a conferma della sua crescente influenza non solo come interprete, ma anche come figura chiave dietro le quinte. Con questa ricca varietà di ruoli e generi, Sweeney si conferma tra i talenti più interessanti e richiesti del panorama cinematografico contemporaneo.