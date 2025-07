I cameo confermati nel film Marvel dovrebbero soddisfare i fan nostalgici de I Fantastici Quattro

Il film I Fantastici Quattro di Roger Corman fu completato nel 1994, ma non vide mai un’uscita ufficiale nelle sale cinematografiche o in home video. Prodotto con un budget ristretto di circa 1 milione di dollari da Bernd Eichinger (tramite Constantin Film) e Roger Corman, il film fu realizzato, a quanto pare, esclusivamente per mantenere i diritti cinematografici sui personaggi dei Fantastici Quattro prima della loro scadenza.

Dopo che la Marvel strinse un nuovo accordo con la 20th Century Fox per sviluppare un adattamento ad alto budget, lo studio avrebbe pagato per accantonare definitivamente il film originale. Oggi, se siete curiosi di sapere quanto sia a basso budget e kitsch il film, potete trovare trailer e filmati del film su YouTube.

Tuttavia, copie pirata circolano da decenni, facendo guadagnare al film lo status di cult tra i fan. La sua strana storia e la sua fama underground sono state successivamente esplorate nel documentario Doomed! La storia mai raccontata de I Fantastici Quattro di Roger Corman.

Il film inedito vedeva Alex Hyde-White nei panni di Reed Richards, Rebecca Staab in quelli di Sue Storm, Jay Underwood in quelli di Johnny Storm, Michael Bailey Smith in quelli di Ben Grimm e Joseph Culp in quelli del Dottor Destino.

Ora, dopo oltre 30 anni, sembra che questi membri del cast originale stiano finalmente guadagnando il loro momento di gloria in casa Marvel. Secondo un nuovo articolo di The Hollywood Reporter, gli attori del film di Corman del 1994 appariranno in alcuni cameo nel prossimo film I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios.

Questo segna un riconoscimento atteso da tempo per il loro contributo e un momento di chiusura del cerchio dopo il famigerato accantonamento del loro film originale.