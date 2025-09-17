HomeSerie TvNews

Gen V – Stagione 2: la scena iniziale batte il record dell’universo di The Boys

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Gen V Stagione 2
Gen V Stagione 2 - Cortesia Prime Video

La scena iniziale della seconda stagione di Gen V stabilisce un nuovo standard per il franchise, sei anni dopo il suo esordio. La serie The Boys di Prime Video è nota per i suoi contenuti ripugnanti, con la serie che cerca costantemente di superare se stessa con scene sessuali, violente o semplicemente disgustose. La prima serie spin-off, Gen V, non è da meno.

Per chi ama i supereroi e gli shock più inquietanti disponibili nella televisione mainstream, questo franchise è perfetto. Fortunatamente, la seconda stagione di Gen V è iniziata oggi su Prime Video e la scena iniziale della stagione non mostra alcun segno di cedimento in termini di contenuti raccapriccianti.

La seconda stagione di Gen V ha la scena iniziale più cruenta dell’universo di The Boys

Non c’è niente come un inizio a freddo, in stile The Boys, e la scena iniziale della seconda stagione di Gen V è una delle più folli mai viste. La scena iniziale mostra un esperimento scientifico andato storto, e non stiamo parlando di un fulmine e di sostanze chimiche misteriose. In stile The Boys, questa scena mostra uomini che vomitano sangue, prendono fuoco, si sciolgono e implodono nel modo più cruento possibile.

La prima stagione di The Boys aveva un’apertura piuttosto cupa, con A-Train che investiva la ragazza di Hughie. La prima stagione di Gen V vedeva Marie uccidere accidentalmente i suoi genitori. Con il resto relativamente tranquillo per questo franchise, la seconda stagione di Gen V si aggiudica facilmente il primo posto per la sequenza introduttiva più disgustosa, accompagnata dalla classica canzone del 1967 “Can’t Take My Eyes Off You”.

La sequenza di apertura della seconda stagione di Gen V è ben lungi dall’essere la più spregevole della serie, ma dà il tono alla stagione. Solo nei primi tre episodi dello show ci sono molti altri esempi, e la stagione è ancora agli inizi. Con cinque episodi ancora da vedere, c’è un grande potenziale per altri.

L’apertura della seconda stagione conferma che The Boys sta ancora cercando nuovi modi per superare se stesso

Gen V Stagione 2
Gen V Stagione 2 – Cortesia Prime Video

Con la quinta stagione di The Boys in arrivo, i fan della serie saranno felici di sapere che il creatore Eric Kripke non sta rallentando con il materiale raccapricciante. La scena di apertura di Gen V preannuncia che ne arriveranno altre simili e che la serie cercherà costantemente di battere i propri record. Anche i fan con lo stomaco più forte saranno messi alla prova.

Eric Kripke ha dichiarato più volte il suo entusiasmo per alcune delle sequenze più brutali della serie. Episodi assolutamente depravati come “Herogasm” sono solo l’inizio, poiché il franchise di The Boys continua ad espandersi con ulteriori spin-off. Vought Rising, The Boys: Mexico e le future stagioni di Gen V continueranno a trovare modi creativi per terrorizzare il pubblico.

Articolo precedente
Anaconda: le prime immagini del film con Jack Black e Paul Rudd
Articolo successivo
Alien: Pianeta Terra, chi vuole Boy Kavalier come nuovo ospite del mostro dagli occhi sporgenti?
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved