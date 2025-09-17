Gen V – Stagione 2: la scena iniziale batte il record dell’universo di The Boys

La scena iniziale della seconda stagione di Gen V stabilisce un nuovo standard per il franchise, sei anni dopo il suo esordio. La serie The Boys di Prime Video è nota per i suoi contenuti ripugnanti, con la serie che cerca costantemente di superare se stessa con scene sessuali, violente o semplicemente disgustose. La prima serie spin-off, Gen V, non è da meno.

Per chi ama i supereroi e gli shock più inquietanti disponibili nella televisione mainstream, questo franchise è perfetto. Fortunatamente, la seconda stagione di Gen V è iniziata oggi su Prime Video e la scena iniziale della stagione non mostra alcun segno di cedimento in termini di contenuti raccapriccianti.

La seconda stagione di Gen V ha la scena iniziale più cruenta dell’universo di The Boys

Non c’è niente come un inizio a freddo, in stile The Boys, e la scena iniziale della seconda stagione di Gen V è una delle più folli mai viste. La scena iniziale mostra un esperimento scientifico andato storto, e non stiamo parlando di un fulmine e di sostanze chimiche misteriose. In stile The Boys, questa scena mostra uomini che vomitano sangue, prendono fuoco, si sciolgono e implodono nel modo più cruento possibile.

La prima stagione di The Boys aveva un’apertura piuttosto cupa, con A-Train che investiva la ragazza di Hughie. La prima stagione di Gen V vedeva Marie uccidere accidentalmente i suoi genitori. Con il resto relativamente tranquillo per questo franchise, la seconda stagione di Gen V si aggiudica facilmente il primo posto per la sequenza introduttiva più disgustosa, accompagnata dalla classica canzone del 1967 “Can’t Take My Eyes Off You”.

La sequenza di apertura della seconda stagione di Gen V è ben lungi dall’essere la più spregevole della serie, ma dà il tono alla stagione. Solo nei primi tre episodi dello show ci sono molti altri esempi, e la stagione è ancora agli inizi. Con cinque episodi ancora da vedere, c’è un grande potenziale per altri.

L’apertura della seconda stagione conferma che The Boys sta ancora cercando nuovi modi per superare se stesso

Con la quinta stagione di The Boys in arrivo, i fan della serie saranno felici di sapere che il creatore Eric Kripke non sta rallentando con il materiale raccapricciante. La scena di apertura di Gen V preannuncia che ne arriveranno altre simili e che la serie cercherà costantemente di battere i propri record. Anche i fan con lo stomaco più forte saranno messi alla prova.

Eric Kripke ha dichiarato più volte il suo entusiasmo per alcune delle sequenze più brutali della serie. Episodi assolutamente depravati come “Herogasm” sono solo l’inizio, poiché il franchise di The Boys continua ad espandersi con ulteriori spin-off. Vought Rising, The Boys: Mexico e le future stagioni di Gen V continueranno a trovare modi creativi per terrorizzare il pubblico.