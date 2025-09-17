Anaconda: le prime immagini del film con Jack Black e Paul Rudd

Alcune prime immagini offrono un primo sguardo al film Anaconda! Il lungometraggio, che debutterà al cinema negli Stati Uniti il giorno di Natale, è stato diretto da Tom Gormican (che ha co-sceneggiato il film insieme a Kevin Etten) e avrà come protagonisti Paul Rudd e Jack Black. Proprio come il precedente film di Gormican ed Etten, Il talento di Mr. C, interpretato da Nicolas Cage nei panni di se stesso, anche questo avrà un approccio meta unico.

Oltre a essere un remake dell’omonimo film del 1997, Anaconda aggiungerà elementi comici seguendo gli amici Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) che tentano di realizzare un remake del film originale, ma si imbattono in un’anaconda letale sul set. Il cast include anche Daniela Melchior, Steve Zahn, Thandiwe Newton e Ione Skye. Come anticipato, People ha ora svelato una galleria di immagini in anteprima del remake di Anaconda.

Queste (che possono essere viste qui) includono una foto di Griff e dei suoi amici Claire (Newton) e Kenny (Zahn) che hanno bisogno di essere soccorsi mentre si trovano in un campo erboso. Un’altra immagine mostra Doug in preda al panico mentre un cinghiale gli cavalca le spalle. L’ultima immagine mostra invece Doug e Griff, in condizioni pietose, che guardano nervosamente dal finestrino posteriore di un’auto.

Queste immagini offrono solo un assaggio di alcune scene del remake in uscita, che è il sesto film di Anaconda in totale, inclusi i tre sequel del film originale e il crossover del 2015 Lake Placid vs. Anaconda. Tuttavia, le immagini offrono alcune importanti indicazioni sul tono del film. L’immagine di Jack Black con il cinghiale mette in evidenza il tono comico del film, perché la situazione sembra più volutamente buffa che realmente drammatica e terrificante.

Tuttavia, è molto probabile che nel film ci saranno comunque dei rischi realistici. Mentre Anaconda adotta un approccio meta-comico al materiale, le altre due immagini suggeriscono infatti che i personaggi saranno in pericolo reale e che potrebbero esserci scene che imitano l’intensità del film d’azione e avventura originale. Resta da vedere se questi momenti saranno rapidamente smorzati da situazioni comiche.