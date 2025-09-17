Alien: Pianeta Terra, chi vuole Boy Kavalier come nuovo ospite del mostro dagli occhi sporgenti?

Boy Kavalier aveva un piano per inserire la creatura con gli occhi, T. Ocellus, in un essere umano nell’episodio 7 di Alien: Pianeta Terra, ma non ha detto esattamente chi avesse in mente. L’episodio 7 di Alien: Earth è stato un disastro per Boy Kavalier e la Prodigy Corporation. Arthur Silva, Isaac e Nibs sono morti, Wendy ha ucciso diversi soldati con il suo Xenomorfo fuggito e Joe Hermit ha quasi portato sua sorella fuori dall’isola di Neverland.

Kavalier, tuttavia, è anche riuscito a trarre qualche vantaggio dall’assalto dell’isola da parte della Weyland-Yutani. Kirsh ha catturato uno Xenomorfo, Morrow e le sue truppe, e Kavalier ha stabilito che T. Ocellus era eccezionalmente intelligente. Ha persino elaborato un piano per inserire T. Ocellus in un essere umano per vedere se fosse in grado di parlare, ma non ha specificato quale personaggio di Alien: Pianeta Terra sarebbe stato il suo soggetto di prova.

Il piano di Boy Kavalier per T. Ocellus è una cattiva notizia per Joe Hermit

Sulla base di ciò che Boy Kavalier ha detto riguardo al soggetto da testare per l’infezione di T. Ocellus, Joe Hermit sembra il candidato più probabile. Kavalier ha detto che voleva qualcuno “stupido” per poter vedere di quanto T. Ocellus aumentasse la sua intelligenza, e sappiamo già che lui considera Hermit stupido. Ha anche già usato il polmone di Hermit come cavia per lo Xenomorfo.

Dopo l’episodio 7 di Alien: Pianeta Terra, usare Hermit come cavia ha ancora più senso. Hermit ha guidato un piano di fuga fallito e ha distrutto Nibs, uno dei preziosi ibridi multimiliardari di Kavalier. Hermit ha anche avuto un enorme impatto su Wendy finora, e sta chiaramente allontanando lei da Kavalier e dal resto della Prodigy. Kavalier odia Hermit, e usarlo come cavia è il modo più semplice per sbarazzarsi di lui.

Lasciare che T. Ocellus infettasse Hermit risolverebbe molti dei problemi di Kavalier, almeno in teoria. Non sarebbe più in grado di influenzare Wendy con un alieno che controlla il suo cervello. Kavalier potrebbe anche farlo sembrare un incidente o affermare che Hermit in realtà ha acconsentito, come copertura per Wendy. È esattamente intelligente come Kavalier pensa di essere, anche se ci sono alcuni problemi evidenti nel piano.

L’infezione di Hermit da parte di T. Ocellus funziona anche per la storia di Wendy

Se Hermit venisse infettato da T. Ocellus, sarebbe il catalizzatore perfetto per lo sviluppo della storia di Wendy. Alien: Pianeta Terra ha sottolineato il fatto che Wendy si sente più affine agli Xenomorfi e alle altre forme di vita aliene presenti su Earth che all’umanità. Lo ha detto sia a Dame Sylvia che a Boy Kavalier dopo la cancellazione della memoria di Nibs e la morte di Isaac.

Anche se è sempre più disillusa dall’umanità, Hermit ha agito come un punto di riferimento per Wendy. Le ricorda la ragazza che era un tempo ed è il miglior esempio delle buone qualità di cui è capace l’umanità. Quel punto di riferimento, tuttavia, ha cominciato a sgretolarsi quando Hermit ha ucciso inavvertitamente Nibs. Se Hermit morisse poi a causa degli esperimenti di Kavalier, Wendy non avrebbe più alcun motivo per schierarsi dalla parte dell’umanità.