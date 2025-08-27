Gen V – Stagione 2: la serie eviterà un errore comune con i crossover

La seconda stagione di Gen V sta per debuttare, ma i suoi crossover con The Boys eviteranno un approccio alla Star Wars. Lo spin-off ambientato al college tornerà infatti a partire dal 17 settembre su Prime Video, riprendendo dal finale della prima stagione di Gen V, che si è concluso con due dei personaggi principali che abbracciano il lato oscuro. Il finale ha visto anche Homelander (Antony Starr) arrivare in volo e aiutare la sinistra corporazione Vought a sedare una scena caotica.

La seconda stagione di Gen V dovrebbe dunque includere alcuni cameo e apparizioni di attori di The Boys. Tuttavia, secondo il produttore esecutivo Eric Kripke, la serie principale non prenderà il sopravvento sullo spin-off. Parlando con Entertainment Weekly, Kripke minimizza infatti la possibilità di uno scontro tra Homelander e la protagonista di Gen V Marie Moreau (interpretata da Jaz Sinclair).

“Sono molto sensibile al fatto che Gen V dovrebbe riguardare principalmente i personaggi di Gen V e The Boys dovrebbe riguardare principalmente i personaggi di The Boys. Anche se ci possono essere crossover, assist e aiuti, è un po’ come tirare il tappeto da sotto i piedi e non è un granché quando ti sei impegnato a guardare, diciamo, Boba Fett, e poi per due episodi di Boba Fett c’è solo il Mandaloriano. Non voglio farlo. Abbiamo storie da raccontare in ciascuno di essi“.

Cosa significa questo per la seconda stagione di Gen V

La seconda stagione di Gen V dovrà probabilmente affrontare in ogni caso il finale della quarta stagione di The Boys. In un colpo di scena che cambia le carte in tavola, personaggi come Starlight (Erin Moriarty) e Hughie (Jack Quaid) sono più sconfitti che mai. I loro amici sono stati catturati, e questo in parte grazie alle straordinarie abilità di Cate Dunlap (Maddie Phillips) e Sam Riordan (Asa Germann).

Questi sono i due personaggi che hanno preso una brutta piega nella prima stagione di Gen V, fungendo da collegamento tra i due drammi. Ma, stando alle dichiarazioni di Kripke, è l’ultima conferma che lo spin-off continuerà a concentrarsi sui giovani adulti dotati di superpoteri che gli spettatori hanno conosciuto nella prima stagione. Questa è una buona notizia, dato che Gen V ha molto altro da affrontare.

I prossimi episodi dovranno infatti rendere omaggio a Chance Perdomo, poiché il personaggio di Andre verrà eliminato dalla serie dopo la tragica morte dell’attore in un incidente motociclistico nel marzo 2024. Lo spin-off darà poi il benvenuto a nuovi membri del cast, tra cui, in particolare, Hamish Linklater nel ruolo del rettore della Godolkin University. Ha dunque un buon motivo per evitare il paragone con Star Wars che ha lasciato molti spettatori insoddisfatti.

