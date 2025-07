Jack Quaid: 10 cose che forse non sai sull’attore

Recita da più di dieci anni Jack Quaid, ma solo negli ultimi cinque ha messo a segno una serie di ruoli in popolari film e serie che gli hanno permesso di ottenere grande notorietà. Spaziando dal dissacrante The Boys al thriller Scream, dal drammatico Oppenheimer al fantascientifico Companion e fino alla commedia d’azione Mr. Morfina, senza dimenticare il tanto doppiaggio svolto, Quaid si è affermato come uno dei più convincenti everyman dello schermo, dando continuamente prova di grandi capacità.

I film e i programmi TV di Jack Quaid

1. Ha recitato in noti film. L’attore debutta sul grande schermo con il film Hunger Games (2012), con protagonista Jennifer Lawrence. In seguito, recita in Just Before I Go (2014), Running Wild (2015) e Ithaca – L’attesa di un ritorno (2015), di Meg Ryan. Torna poi sul grande schermo con Tragedy Girls (2017), La truffa dei Logan (2017), Rampage – Furia animale (2018) e Scream (2022), dove recita accanto a Melissa Barrera, Jenna Ortega e Mickey Madison. Nel 2023 recita in Oppenheimer di Christopher Nolan, mentre nel 2025 è protagonista di Companion e Mr. Morfina.

2. È noto per aver recitato e doppiato alcune serie TV. All’inizio della sua carriera l’attore ha recitato nella serie comedy Sasquatch Sketch Comedy (2014-2015), per poi comparire anche in Criminal Crimes (2015), The Fantastic Adventures of Foolish Gentlemen (2016), Vinyl (2016), Workaholics (2017) e The Tap (2017). Nel 2019 assume il ruolo di Hughie Campbell nella serie The Boys, con Karl Urban e Anthony Starr. Ha poi anche lavorato come doppiatore per le serie Harvey Girls per sempre! (2019-2020), Star Trek: Lower Decks (2020-2023), Star Trek Logs (2021-2022) e My Adventures with Superman (2023), dove dà voce proprio al supereroe protagonista.

Jack Quaid ha recitato in Hunger Games

3. Ha subito un infortunio prima delle riprese. Hunger Games è stato il primo progetto di Quaid, dove ha interpretato uno degli antagonisti. In un’intervista a IGN, l’attore ha raccontato la sua esperienza, che ha incluso un brutale infortunio prima delle riprese. Il giorno prima di esse, infatti, l’attore allora diciannovenne si stava allenando con una palla medica quando questa rimbalzò troppo in alto e gli ruppe il naso. L’attore ritiene che il suo naso “non abbia mai più avuto lo stesso aspetto” e ha persino sottolineato che in alcune scene si può notare come gli si gonfiasse per il trauma subito.

Jack Quaid in The Boys

4. Il ruolo di Hughie era stato pensato per un altro attore. Il ruolo per cui oggi Quaid è maggiormente noto è quello di Hughie nella serie The Boys. In realtà, però, nel fumetto il personaggio ha le sembianze di Simon Pegg e doveva essere proprio lui ad interpretarlo in quello che doveva essere un film. Il progetto, tuttavia, tardò a svilupparsi e quando alla fine venne riadattato come una serie Pegg era ormai troppo anziano e quindi venne scelto per interpretare il ruolo del padre di Hughie.

5. Vorrebbe smettere di apparire nudo nella serie. Nel corso delle quattro stagioni ad oggi realizzate di The Boys, c’è sempre un momento in cui lo Hughie di Quaid finisce con il ritrovarsi nudo. In vista della quinta stagione, l’attore ha dunque affermato: “Oh, cavolo, vorrei che la nudità finisse. Il mio sedere ha avuto un sacco di tempo sullo schermo e non è un granché, capite cosa intendo“. Quaid ha inoltre rivelato di aver chiesto ai suoi genitori di non guardare la serie proprio per via della sua nudità.

Jack Quaid ha recitato in Oppenheimer

6. Ha interpretato un noto scienziato. In Oppenheimer, il film di Christopher Nolan premiato agli Oscar, Quaid ha interpretato Richard Feynman, fisico teorico che ha lavorato nella Divisione Teorica di Los Alamos e premio Nobel per la fisica nel 1965. L’attore, nei panni di questo importante scienziato, viene mostrato mentre suona i bonghi più volte durante il film. Oltre alle sue capacità nel campo della fisica, Feynman era infatti noto per essere un prolifico suonatore di bongo, cosa dunque riportata anche nel film.

Jack Quaid protagonista di Mr. Morfina

7. Ha imparato a non reagire al dolore. Per perfezionare il suo ruolo in Mr. Morfina, è stato necessario per Quaid acquisire un set di abilità non convenzionali. “Jack ha dovuto ricablare il suo cervello in modo da poter ricevere un pugno e non indietreggiare”, ha raccontato Robert Olsen, uno dei registi. “Per tutta la vita come attore, ti viene detto di vendere il colpo, e quando ricevi un pugno, trasali, vendi il dolore. Ha dovuto lavorare con il nostro coordinatore degli stunt, Stanimir Stamatov, per disabituarsi a questo”.

Il padre e la madre di Jack Quaid

8. È figlio di noti attori. Quaid è il figlio degli attori Meg Ryan e Dennis Quaid. La Ryan è nota per essere stata la protagonista di celebri commedie romantiche come Harry, ti presento Sally…, Insonnia d’amore e C’è posta per te. Quaid è invece noto per i film Great Balls of Fire!, Dragonheart, The Day After Tomorrow e Qua la zampa!, I due, sposatisi il 14 febbraio del 1991, hanno tuttavia poi divorziato il 16 luglio 2001.

Jack Quaid e la fidanzata Claudia Doumit

9. Ha una relazione con la sua collega di The Boys. Sebbene non sia chiaro quando Quaid e Claudia Doumit abbiano iniziato a frequentarsi, la coppia è decisamente nata sul set di The Boys, in cui Quaid interpreta Hughie Campbell e Doumit è invece Victoria Neuman. Ad ogni modo, i due starebbero insieme dal 2022 e si sono dimostrati da subito una coppia molto affiatata, mantenendo però anche una certa riservatezza sulla loro vita di coppia.

L’età e l’altezza di Jack Quaid

10. Jack Quaid è nato il 24 aprile 1992 a Los Angeles, California, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,85 metri.

Fonti: IMDb, People, IGN