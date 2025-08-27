Harry Potter: Chris Columbus, regista dei primi film, critica la serie HBO

Uno dei registi della saga cinematografica di Harry Potter ha criticato l’aspetto di Rubeus Hagrid nel reboot della serie TV – e in senso più ampio l’intero progetto – attualmente in fase di riprese. Il personaggio, interpretato al cinema da Robbie Coltrane e ora nelle mani di Nick Frost, è stato protagonista di alcune foto trapelate dal set. Proprio dopo aver visto queste immagini, Chris Columbus, che ha diretto i primi due film di Harry Potter prima di passare il testimone ad Alfonso Cuarón, è stato intervistato nel podcast The Rest Is Entertainment e ha parlato candidamente del reboot della HBO, in particolare delle sue opinioni sull’aspetto di Hagrid.

Columbus ha quindi criticato l’Hagrid di Frost perché, secondo il regista, la nuova versione è identica a quella interpretata da Coltrane. Egli pensava che il reboot sarebbe stato completamente diverso dai film, invece di riproporre lo stesso aspetto. Tuttavia, nonostante la sua perplessità sul motivo per cui il reboot esista, Columbus ha ammesso di essere lusingato dalla situazione, poiché l’Hagrid di Frost è chiaramente basato sul design che lui stesso ha creato per i film.

“Quindi, vedo queste fotografie… e lui indossa esattamente lo stesso costume che abbiamo disegnato per Hagrid. Una parte di me pensava: che senso ha? Pensavo che sarebbe stato tutto diverso, invece è più o meno lo stesso. Sarà tutto uguale. È molto lusinghiero per me, perché penso: è esattamente il costume di Hagrid che abbiamo disegnato noi. Quindi, da un lato è davvero emozionante, quindi sono entusiasta di vedere cosa ne faranno. Dall’altro lato è una sorta di déjà vu”, ha affermato il regista.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.