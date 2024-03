Due dei più grandi successi della CBS torneranno sicuramente la prossima stagione. Martedì la CBS ha rinnovato anticipatamente la commedia di giovedì Ghosts e il procedurale di venerdì Fire Country. Il primo entrerà nella sua quarta stagione mentre il secondo entrerà nella terza. Gli ordini esatti degli episodi per ciascuno non sono stati divulgati.

Ghosts in questa stagione ha una media di 8,7 milioni di telespettatori totali e un punteggio demo di 0,8 (con riproduzione Live+7), classificandosi al secondo posto in termini di audience tra tutte le commedie televisive (dietro solo alla sit com di successo Young Sheldon) e eguagliando Young Sheldon al primo posto nella classifica demo. Rispetto alla media del secondo anno (9,1 milioni/0,9), la hitcom è in calo di poco.

Fire Country – Stagione 2 ha finora registrato una media di 7,6 milioni di spettatori totali e un rating demo di 0,7, anch’esso leggermente in calo rispetto alle medie precedenti (8,4 milioni/0,8). Tra tutti i drammi trasmessi in onda in questa stagione televisiva, si colloca al secondo posto nella demo (secondo solo il conteggio gonfiato del Super Bowl di Tracker ).

La ripresa di Fire Country arriva mentre la CBS prepara il potenziale spin-off Sheriff Country, con protagonista Gotham e la veterana di Homeland Morena Baccarin.

“Ghosts e Fire Country sono i favoriti degli spettatori sia in trasmissione che in streaming grazie alla narrazione eccezionale, agli attori di talento e ad una base di fan in continua crescita”, ha affermato la presidente della CBS Amy Reisenbach in una nota. “Siamo entusiasti di mantenere lo slancio e riportarli alla CBS la prossima stagione”.