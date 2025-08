Michael Peña si unisce a Lily James nel cast di Subversion

Michael Peña (End of Watch) è stato scelto per un ruolo al fianco di Chris Hemsworth e Lily James in Subversion, il nuovo film d’azione ambientato in un sottomarino prodotto da Amazon MGM Studios.

I dettagli sul ruolo che Peña interpreterà sono tenuti segreti. Il film segue un comandante navale un tempo promettente (Hemsworth) che viene ricattato da un’organizzazione simile a un cartello e costretto a pilotare un pericoloso sottomarino che trasporta merci illegali in acque internazionali. Coinvolto in un gioco del gatto e del topo ad alto rischio, con un ufficiale della Guardia Costiera (James) alle calcagna, deve superare i blocchi stradali e affrontare pericolose minacce sia all’interno che all’esterno del sottomarino.

Patrick Vollrath (7500) dirige il film da una sceneggiatura di Andrew Ferguson. Lorenzo di Bonaventura sarà il produttore, con i produttori esecutivi Stephen Shafer e Greg Cohen per la di Bonaventura Pictures.

Dove abbiamo visto Michael Peña di recente?

Peña sarà presto visto al fianco di Sarah Snook nella serie All Her Fault, un adattamento del romanzo di Andrea Mara che debutterà su Peacock più avanti quest’anno. Noto per i ruoli in A Million Miles Away, End of Watch, American Hustle e The Martian, lo vedremo presto anche al fianco di Sam Rockwell nel film d’azione e avventura di Gore Verbinski Good Luck, Have Fun, Don’t Die. È rappresentato da CAA, Entertainment 360 e Goodman, Genow, Schenkman.