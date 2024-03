Il terzo capitolo della serie Venom ha finalmente un titolo ufficiale, Venom: The Last Dance. Sony ha anche anticipato la data di uscita del film al 25 ottobre 2024, rispetto alla data dell’8 novembre precedentemente annunciata. I dettagli della trama sono ancora segreti, ma Tom Hardy tornerà nei panni del letale protettore Eddie Brock/Venom nel film, con Juno Temple, Chiwetel Ejiofor e Clark Backo.

Kelly Marcel farà il suo debutto alla regia con questo progetto e ha anche scritto la sceneggiatura di una storia che ha sviluppato con Hardy. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker, Marcel e Hardy stanno producendo.

I primi due film di Venom (Venom del 2018, diretto da Ruben Fleischer e il sequel del 2021 Venom: La furia di Carnage, diretto da Andy Serkis) hanno incassato complessivamente 1,3 miliardi di dollari al botteghino.

Sony ha annunciato per la prima volta che il terzo film era in lavorazione durante la presentazione al CinemaCon nell’aprile 2022. Il progetto segnerà la prima apparizione di Venom dopo un cameo nella sequenza dei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021.

Leggi anche:

Tutto quello che sappiamo su Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven the Hunter e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.