La ABC ha rilasciato il trailer ufficiale di Grey’s Anatomy 20, la ventesima stagione di Grey’s Anatomy che segnerà il ritorno e prossimo capitolo della lunga serie di medical drama, la cui uscita è prevista per il 14 marzo 2024.

Il video offre un estratto del ritorno della veterana della serie Jessica Capshaw nei panni della dottoressa Arizona Robbins al Grey Sloan Memorial. Il chirurgo pediatrico è stato visto l’ultima volta dai fan durante il finale della quattordicesima stagione nel 2018. Il trailer anticipa anche l’introduzione di un personaggio nuovo di zecca interpretato da Natalie Morales di Dead to Me, che è stata scelta per il ruolo della nuova pediatrica di Grey Sloan, il chirurgo Monica Beltran.

Chi ritornerà nel cast di Grey’s Anatomy?

Grey’s Anatomy attualmente vede protagonisti Chandra Wilson nei panni di Miranda Bailey e James Pickens Jr. nei panni di Richard Webber, che sono gli attori rimanenti rimasti dal cast principale originale del primo episodio della serie. Nonostante abbia abbandonato il suo ruolo regolare nella serie durante l’ultima stagione, Ellen Pompeo continuerà a fungere da narratrice e farà ancora alcune apparizioni nella stagione 20. La serie vede nel cast anche Kevin McKidd nei panni di Owen Hunt, Caterina Scorsone nei panni di Amelia Shepherd, Kim Raver nei panni di Teddy Altman, Camilla Luddington nei panni di Jo Wilson, Chris Carmack nei panni di Link Lincoln, Jake Borelli nei panni di Levi Schmitt, Scott Speedman nei panni di Nick Marsh, Niko Terho nei panni di Lucas e altri.

Grey’s Anatomy è stato creato ed è prodotto da Shonda Rhimes (Scandal, How to Get Away with Murder), con Meg Marinis che ha firmato come showrunner per la stagione 20. È prodotto da ABC Studios.

Quando uscirà la prossima stagione di Grey’s Anatomy?

La ventesima stagione di Grey’s Anatomy uscirà il 14 marzo 2024 su ABC. In Italia Grey’s Anatomy 20 debutterà su Disney+.