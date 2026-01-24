Hawkeye: il destino della stagione 2 sembra ormai deciso dopo l’ultimo aggiornamento MCU

Tra le serie Marvel più apprezzate dal pubblico, Hawkeye resta ancora oggi una delle più amate del Marvel Cinematic Universe. Uscita su Disney+ durante le festività del 2021, la serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld ha conquistato critica e spettatori, ottenendo anche un eccellente punteggio su Rotten Tomatoes.

Da anni, però, i fan attendono notizie concrete su una possibile seconda stagione. Dopo segnali contrastanti e dichiarazioni che avevano riacceso le speranze, sembra ora emergere un quadro decisamente più definitivo sul futuro dello show.

Perché Hawkeye stagione 2 potrebbe non accadere

In una nuova intervista rilasciata a The Direct, Andrew Guest, showrunner di Wonder Man ed ex consulting producer di Hawkeye, ha lasciato intendere che la seconda stagione non sia più in sviluppo. Guest ha spiegato che, pur avendo esplorato creativamente delle idee narrative, “il tempismo non ha funzionato” a causa delle molteplici variabili interne ai Marvel Studios.

Le sue parole sembrano chiudere definitivamente la porta a una prosecuzione della serie, nonostante l’entusiasmo per la chimica tra Renner e Steinfeld e il desiderio, espresso dallo stesso produttore, di rivederli insieme sullo schermo.

L’aggiornamento arriva a pochi mesi di distanza dalle dichiarazioni contrastanti di Jeremy Renner. Dopo aver rifiutato quella che aveva definito un’offerta “insultante” nella primavera del 2025, l’attore aveva poi riacceso le speranze affermando di sentirsi pronto a tornare nei panni di Clint Barton, nonostante il grave incidente con lo spazzaneve che nel 2023 gli aveva causato 38 fratture. Nell’autunno successivo, Renner aveva addirittura parlato di contatti in corso per una seconda stagione.

Nel frattempo, l’universo narrativo di Hawkeye ha continuato a vivere altrove nel MCU. Alaqua Cox ha guidato la serie Echo, mentre Florence Pugh è tornata nei panni di Yelena Belova ed è già confermata per Avengers: Doomsday. Anche Vincent D’Onofrio ha consolidato il ruolo di Kingpin nel MCU, rendendo Hawkeye un nodo centrale, pur senza un seguito diretto.

Al momento, dunque, tutto lascia pensare che Hawkeye non tornerà con una stagione 2, anche se i personaggi introdotti continueranno a far parte dell’universo Marvel. In un MCU in costante evoluzione, le parole di Guest sembrano però la conferma più chiara arrivata finora.