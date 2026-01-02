Grey’s Anatomy – Stagione 22: il trailer invernale conferma il ritorno del “villain” originale

ABC ha diffuso un nuovo trailer invernale di Grey’s Anatomy che anticipa il ritorno di uno dei volti più iconici della serie: Addison Montgomery, il personaggio che, agli esordi dello show, rappresentò il primo vero “antagonista” emotivo della storia.

Dopo una pausa di metà stagione iniziata piuttosto presto a causa della programmazione anticipata del palinsesto 2025–2026, Grey’s Anatomy si prepara a tornare con nuovi episodi e numerose storyline ancora aperte. Tra queste, le difficoltà di Jo e il percorso personale di Richard, ma soprattutto il ritorno di un personaggio storico che ha segnato le prime stagioni della serie.

NEW YEAR, NEW GREY’S PROMO🚨 Grey’s Anatomy returns on January 8 on ABC Stream the first 6 episodes of Season 22 on Hulu/Disney+ #GreysAnatomy pic.twitter.com/x0ISrJibyY — Grey’s Anatomy News (@GreysTvNews) January 1, 2026

Kate Walsh torna a Seattle nel trailer della stagione 22

Nel breve trailer — appena 13 secondi — Kate Walsh appare nuovamente all’interno del Grey Sloan Memorial Hospital nei panni di Addison Montgomery. La scena la mostra mentre lavora accanto ad Amelia Shepherd, interpretata da Caterina Scorsone, segnando così il ritorno di una dinamica familiare e professionale molto cara ai fan.

Quando Addison fece il suo ingresso nella serie, nel finale della prima stagione, venne presentata come la moglie di Derek Shepherd e come un ostacolo diretto alla relazione nascente tra Meredith e Derek. Con il tempo, però, il personaggio è stato profondamente rielaborato, trasformandosi in una delle figure più amate dell’universo di Grey’s Anatomy.

Un ritorno breve, ma significativo

Addison è già tornata a Seattle in diverse occasioni dopo aver lasciato la serie per lo spin-off Private Practice. L’ultima apparizione di Kate Walsh risale alla stagione 19, rendendo questo nuovo ritorno particolarmente significativo, soprattutto dopo l’assenza prolungata di Amelia nella stagione 22.

Secondo le informazioni attuali, Walsh dovrebbe comparire in un solo episodio della nuova stagione. Tuttavia, l’apertura narrativa lasciata dal trailer potrebbe consentire ulteriori apparizioni in futuro, una possibilità che molti fan sperano di vedere concretizzata.

Grey’s Anatomy tornerà con nuovi episodi l’8 gennaio 2026 su ABC, pronta a riprendere le sue storie sospese e a ricollegarsi alle sue radici emotive attraverso il ritorno di uno dei personaggi più emblematici della serie.