Taylor Sheridan ha già completato la stagione 2 dello spin-off di Yellowstone ma la prima stagione non ha ancora una data di uscita

A un anno dalla conclusione di Yellowstone, l’universo creato da Taylor Sheridan continua ad espandersi a ritmi sorprendenti. Nonostante le difficoltà legate all’uscita di scena di Kevin Costner, lo showrunner ha consolidato il franchise con nuovi progetti paralleli. Tra questi, ce n’è uno che si distingue per tempistiche e mistero: The Madison.

La stagione 2 è già finita, prima ancora dell’uscita della stagione 1

Secondo quanto rivelato da Elle Chapman sui social (via Collider), le riprese della seconda stagione di The Madison si sono già concluse. Un dettaglio sorprendente, considerando che la serie non ha ancora una data di uscita ufficiale per la stagione 1. «And that’s a wrap on season 2. Heart is full», ha scritto l’attrice, confermando di fatto che Sheridan e il suo team hanno già due stagioni complete pronte per la fase di post-produzione.

Questa strategia lascia intuire una forte fiducia nel progetto e apre alla possibilità di un’uscita ravvicinata tra le prime due stagioni, qualora la risposta del pubblico fosse positiva.

Di cosa parla The Madison e perché è lo spin-off più interessante

A differenza degli altri nuovi titoli legati direttamente ai Dutton, The Madison segue una famiglia completamente nuova, proveniente da New York e trasferitasi nella valle del fiume Madison, nel Montana centrale. A guidare il cast c’è Michelle Pfeiffer, affiancata da Patrick J. Adams, Kurt Russell, Matthew Fox, Beau Garrett ed Elle Chapman.

Proprio l’assenza di legami diretti con i Dutton rende The Madison lo spin-off più libero e potenzialmente più audace dell’universo Yellowstone: un racconto che può esplorare nuovi conflitti, nuove dinamiche familiari e un diverso rapporto con la terra e il potere.

Con Y: Marshals in arrivo su CBS e The Dutton Ranch ancora in sviluppo, Sheridan si trova ora con due stagioni complete di The Madison già girate, una rarità nel panorama televisivo contemporaneo. Un vantaggio produttivo che potrebbe rivelarsi decisivo nella gestione futura del franchise.