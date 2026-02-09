Harry Potter: foto dal set rivelano il Platano Picchiatore, la Serra di Erbologia e altro ancora

La serie TV Harry Potter della HBO debutterà il prossimo anno con la sua prima stagione, basata su La pietra filosofale. Si prevede che la produzione dello show durerà per gran parte del decennio e varie parti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts sono state costruite nel Regno Unito. Nuove foto condivise sui social media rivelano ora parte dell’iconico Platano Picchiatore (qui le foto), così come la bellissima Serra di Erbologia (qui le foto). Vediamo anche i terreni del castello con le mascotte di Hogwarts (qui le foto), ciascuna raffigurata sotto forma di siepe (vivente?).

È incredibile vedere come questi piccoli angoli del mondo magico siano stati costruiti da zero, ed è chiaro che si tratterà di una produzione HBO estremamente costosa. Tuttavia, i guadagni derivanti dalla pubblicità, dallo streaming e dal merchandising che la Warner Bros. otterrà nei prossimi 10 anni o più dovrebbero renderlo un investimento molto redditizio. Infine, vediamo un cottage che è un po’ più difficile da identificare (qui le foto). Le ipotesi attuali vanno dalla casa d’infanzia di Harry alla casa di Nicolas Flamel, e persino al luogo in cui la famiglia Dursley si rifugia dalla valanga di lettere provenienti da Hogwarts.

Non pensiamo che sia la capanna di Hagrid, poiché non sembra trovarsi nei terreni della scuola. Dov’è il castello? Beh, anche se il Regno Unito ne ospita molti, come il suo predecessore, Hogwarts prenderà vita grazie agli effetti speciali. Lox Pratt, che interpreta Draco Malfoy, recentemente ha dichiarato a The Hollywood Reporter: “Il set nel suo complesso è assolutamente fantastico. Non riesco a paragonarlo in alcun modo a [Il signore delle] mosche perché è completamente diverso. È letteralmente come paragonare le mele alle arance [ed] è così diverso dal correre in giro per la Malesia a torso nudo! Ma è fantastico”.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

