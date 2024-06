Harry Potter: HBO assume i registi di The Last of Us e Succession per dirigere la serie tv

La serie televisiva di Harry Potter della Warner Bros. ha trovato uno showrunner e, a dimostrazione dell’importanza della serie per la Warner, ha ingaggiato un peso massimo per supervisionare le sette stagioni che saranno adattate dai romanzi di J.K. Rowling. Dopo alcune speculazioni, è stato confermato che Francesca Gardiner e Mark Mylod saranno i capitani del teamc he ci porterà a Hogwarts nella serie, che andrà in onda su HBO e Max, e che la Gardiner porta con sé un curriculum impressionante, mentre Mylod non ha bisogno di presentazioni, essendo una delle forze chiave dietro Succession fin dal suo inizio. Gardiner sarà il capo sceneggiatore, mentre Mylod dirigerà la serie.

La Gardiner è stata recentemente coinvolta come produttrice esecutiva e scrittrice in serie come Killing Eve, His Dark Materials e, cosa forse più importante per la Warner, Succession, la serie HBO adorata dalla critica che ha concluso la scorsa stagione con una pioggia di premi sia per il team di sceneggiatori che per il cast. All’inizio di febbraio, Deadline aveva già suggerito che la Gardiner era considerata una delle favorite per la posizione, ma ora si è assicurata il posto a capotavola nella Sala Grande e ha la responsabilità di portare il mondo dei maghi a una nuova generazione. L’attrice ha il ruolo di showrunner, mentre Mylod sarà produttore esecutivo e regista di alcuni episodi.

La serie di Harry Potter sarà prodotta dalla Brontë Film and TV, sotto la guida dell’agente della Rowling e Neil Blair dalla Warner Bros Television, insieme all’amministratore delegato della Brontë, Ruth Kenley-Letts, e a David Heyman, il produttore dei film originali, che sta attualmente discutendo per diventare produttore esecutivo, supervisioneranno la produzione.

Quando uscirà la serie di Harry Potter?

Il 23 febbraio, durante la conferenza stampa sugli utili del trimestre, l’amministratore delegato della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha confermato l’intenzione di pubblicare la serie nel 2024 e ha lasciato intendere che la Rowling – armata di tutto il suo bagaglio transfobico – sarebbe stata una parte fondamentale degli sforzi creativi dello staff di produzione.

“Non siamo stati timidi nel descrivere la nostra eccitazione per Harry Potter. L’ultimo film è stato realizzato più di una dozzina di anni fa. Sono stato a Londra qualche settimana fa con Casey [ Bloys , amministratore delegato della HBO] e Channing [ Dungey , presidente della Warner Bros. Television] e abbiamo trascorso del tempo reale con JK e il suo team. Entrambe le parti sono entusiaste di riavviare questo franchise. Le nostre conversazioni sono state fantastiche e non potremmo essere più entusiasti di quello che ci aspetta. Non vediamo l’ora di condividere un decennio di nuove storie con i fan di tutto il mondo su Max. Puntiamo a un debutto nel 2026”.