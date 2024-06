Pretty Little Liars: Summer School, la spiegazione del finale, Chi è Bloody Rose?

Dopo otto episodi ricchi di tensione, Pretty Little Liars: Summer School ha trasmesso il suo finale di stagione e con esso ha rivelato le risposte al mistero di Bloody Rose Waters. Nella prima stagione, intitolata Peccato originale, il mistero di “A” era stato risolto in modo piuttosto piacevole: avevamo scoperto l’identità dell’inafferrabile assassino e avevamo ottenuto la vendetta delle nostre bugiarde protagoniste. Ma la seconda stagione li ha visti affrontare una nuova minaccia: la scuola estiva e un altro killer mascherato di nome Bloody Rose.

Ambientata in un’allegra estate con gelaterie e piste di pattinaggio, Summer School ha regalato una serie di episodi spaventosi e intensi, lasciando il pubblico sul filo del rasoio ogni settimana con innumerevoli cliffhanger e grandi sorprese. Dopo il penultimo episodio, che si è concluso con Kelly Beasley (Mallory Bechtel) che galleggiava svogliatamente in piscina, il finale era già destinato a partire con una nota devastante. Cosa è successo esattamente nel finale di Pretty Little Liars: Summer School e chi arriverà alla terza stagione?

Kelly non è morta in Pretty Little Liars: Summer School

Dopo lo scioccante finale dell’episodio 7, che ha visto Faran (Zaria) scoprire il corpo senza vita di Kelly che galleggiava in piscina, i telespettatori erano pronti a dire addio al personaggio divisivo. Ma Faran non ha lasciato andare Kelly senza combattere, e l’ha trascinata dalla piscina sulla terraferma dove ha prontamente eseguito la rianimazione cardiopolmonare. All’inizio sembrava che non ci fossero speranze, ma alla fine Faran è riuscita a rianimare Kelly, permettendole di vedere un altro giorno.

Quando Faran e Kelly si riuniscono al resto delle bugiarde, Kelly si scusa per il suo coinvolgimento in Hell House e offre il suo aiuto per il mistero della Rosa Insanguinata. Questo inizia con il controllare sua madre per assicurarsi che non sia Bloody Rose e, considerando che sta ancora sbattendo sulla porta dell’armadio delle preghiere quando Kelly e le Liars arrivano, pensano che sia sicuro escluderla come sospettata. Questo pone di fatto fine all’arco narrativo di Kelly per la stagione (a parte la sua apparizione nel flash forward alla fine), ma gli spettatori possono respirare più tranquillamente sapendo che è miracolosamente sopravvissuta all’attacco di Bloody Rose.

Dopo che un telegiornale annuncia una rivolta nel penitenziario di Ravenswood, dove è detenuto Archie Waters, le Liars sono in stato di massima allerta. Si presume che “A” sia morto nella sommossa, ma la notizia sembra piuttosto sospetta e lascia le ragazze in apprensione. A metterle ancora più in allarme è il fatto che la madre di Tabby (Chandler Kinney) ha ricevuto un mazzo di rose rosse – che è il biglietto da visita di Bloody Rose, il che significa che rischia di cadere vittima dell’ignoto assassino. Sulla lista c’è anche la signora Langsberry (Carey Van Driest), la mamma di Chip (Carson Rowland). Tabby e Imogen (Bailee Madison) si recano a casa sua per capire se possa essere lei la Rosa Insanguinata, solo per scoprire che anche lei ha un mazzo di rose rosse, il che significa che l’assassino ha messo gli occhi anche su di lei. Questo cancella apparentemente la signora Langsberry dalla lista dei sospettati delle Liars, ma ci sono ancora alcuni sospetti nell’aria.

Noa (Maia Reficco) dice quello che ci siamo chiesti per tutta la stagione e accusa Johnny (Antonio Cipriano) e Christian (Noah A. Gerry) di essere dietro la maschera di Bloody Rose. Dopotutto, sono entrambi nuovi nel gruppo e Christian ha un’affinità con la creazione di maschere inquietanti, quindi non è così improbabile. Questo però offende Tabby e Imogen, che si muovono immediatamente per difendere i loro fidanzati, dando vita a un breve battibecco tra le amiche. Alla fine si rendono conto che è meglio prevenire che curare e decidono di indagare sui ragazzi. Imogen affronta Johnny dopo averlo visto sul suo telefono, ma non trova nulla e sembra escluderlo dai sospetti. Ma più tardi, quando va al freezer per prendere un’altra vaschetta di gelato, scopre diversi corpi infilati dietro le file di gelato. Questo le fa sospettare immediatamente di Johnny e si avvicina a lui con una chiave inglese, agitandola selvaggiamente mentre lui cerca di calmarla. Lui si avvicina troppo e Imogen gli sferra improvvisamente un duro colpo alla testa, facendogli perdere i sensi. Lo trascina nel freezer, mentre lui si sveglia lentamente e, nonostante cerchi debolmente di divincolarsi, è troppo confuso e Imogen lo chiude dentro.

Per Tabby le cose sono ancora più sospette dei corpi nel freezer. Si reca a casa di Christian, si intrufola nel seminterrato dove lui tiene la sua collezione di maschere e inizia a rovistare tra le sue cose. Trova riviste dell’orrore, oggetti di scena di film horror e un’abbondanza di maschere, ma quella che attira la sua attenzione è una maschera realistica della madre di Imogen, Davie (Carly Pope). Nell’episodio precedente abbiamo appreso che quando Imogen è stata attaccata da Bloody Rose, una volta riuscita a strappare le bende, ha visto il volto di sua madre. Questa rivelazione, tuttavia, dimostra che non si trattava della madre di Imogen – ma se è in possesso di Christian, sicuramente significa che lui c’entra qualcosa, giusto? Tabby non ha però la possibilità di condividere questa scoperta con le ragazze, perché, mentre sale le scale per andare da loro, subisce un’imboscata da Bloody Rose e cade dalle scale, perdendo i sensi e lasciandola in balia dell’assassino.

Spaghetti Spooky ha filmato gli omicidi della Rosa Insanguinata

Mentre Mouse (Malia Pyles) controlla il sito web di Spooky Spaghetti, scopre un trailer di qualcosa chiamato “The Reckoning”. Cliccandoci sopra, si rende conto che qualcuno su Spooky Spaghetti ha filmato gli omicidi di Bloody Rose e ne sta facendo un film. Informa le altre Liars e dice loro che il suo insegnante di informatica sta indagando per scoprire da dove è stato caricato il video. Quando riesce a rintracciare la fonte, però, dice che è stato caricato dall’Orpheum, dove lavorano Tabby e Christian.

Ancora una volta, Christian è in cima alla lista dei sospettati. Le Liars vanno al teatro e lo affrontano, ma lui è confuso quanto loro. Ha chiamato Tabby, ma lei non ha risposto, e per di più l’aria condizionata non funziona, lasciando il teatro un incubo umido e sudato. Mentre girano per il teatro, scoprono un biglietto di Bloody Rose che li indirizza alla sala 3 per uno spettacolo speciale. Lo spettacolo speciale in questione? Uno streaming in diretta di Tabby che viene affrontato da “A” e Bloody Rose.

L’identità di Bloody Rose viene rivelata in Pretty Little Liars: Summer School

Dopo essere caduta dalle scale, Tabby si sveglia e scopre di essere chiusa nella cabina di confessione della chiesa. Sulle pareti è scritto “CONFESSA I TUOI PECCATI!”. Ma Tabby non sa cosa significhi, perché non ha alcun peccato da confessare. Guardando dall’altra parte della cabina di confessione, scopre che la vera Rose Waters (Susan Barnes Walker) è morta. Riesce a uscire dalla cabina e lo spettacolo che la attende è qualcosa di simile a un incubo.

Ci sono maschere dappertutto, persino appese al soffitto, oltre a dipinti che sembrano raffigurare gli ultimi esami femminili di lei e della sua amica. Ma il suo incubo è tutt’altro che finito, perché “A” e Bloody Rose la stavano aspettando. Accompagnati da un gruppo di altre persone mascherate, “A” e Bloody Rose minacciano Tabby e Bloody Rose le dice ancora una volta di confessare i suoi peccati. Tabby non sa ancora cosa intenda, finché Bloody Rose non le dice di confessare ciò che ha fatto a suo figlio. All’improvviso Tabby capisce che Bloody Rose è in realtà la signora Langsberry e che sta cercando di ottenere giustizia per suo figlio Chip.

Per rendere la situazione ancora più scioccante, quando “A” si toglie la maschera, si rivela essere Wes (Derek Klena), il vecchio capo di Tabby e Christian all’Orpheum. Lui e la signora Langsberry hanno iniziato a legare dopo che lui ha ripulito l’armadietto di Chip e le ha portato le sue cose. Rivela inoltre a Tabby che in precedenza aveva pensato a un’idea per un film horror con Chip, in cui gli omicidi erano reali. The Reckoning è quell’idea che prende vita e Tabby sarà la sua ultima ragazza. È lui che ha messo la maschera in casa di Christian per incastrarlo, dopo che Bloody Rose l’aveva indossata durante Hell House.

Tabby è la final girl di Pretty Little Liars: Summer School

Tutti i tasselli iniziano a ricomporsi e “A” e Bloody Rose incoraggiano Tabby a confessare i suoi peccati sul livestream, ma Tabby non si tira indietro e dice la verità: Chip ha violentato lei e Imogen e non merita giustizia. Ma questa verità è qualcosa che né Wes né la signora Langsberry avevano intenzione di ammettere, e la dichiarazione di Tabby li fa esplodere. Wes dice ancora una volta a Tabby che lei sarà l’ultima ragazza del suo film e le mostra, come incentivo, un video in cui un gruppo di criminali mascherati si aggira fuori dalla casa di Tabby per osservare sua madre. Ma Tabby, lottando per rimanere impassibile, salta fuori dalla finestra della chiesa e corre verso la salvezza.

Dopo essere stata inseguita nel bosco dalle persone mascherate della chiesa, Tabby si imbatte in un’inquietante capanna, ma sovverte un importante tropo di final girl non avventurandosi all’interno. Tuttavia, apre la porta per far credere di essere entrata, il che spaventa Wes proprio come sperava. Alla fine Tabby lo segue, brandendo un forcone come arma, e lui inizia a schernirla, dicendo che non ha il coraggio di fargli nulla. Lei, però, gli dimostra che si sbaglia molto presto e la scena si interrompe all’esterno della baita, mentre Tabby pugnala Wes al petto con il forcone. Le ragazze la trovano poi nel bosco, ricoperta di sangue e profondamente sotto shock, mentre le sirene risuonano in lontananza. Il gruppo torna nella baita per assicurarsi che Wes sia davvero morto, ma, come in Scream, torna per un ultimo spavento, solo per essere prontamente preso a pugni da Imogen. Sentono poi dei colpi e delle grida soffocate e, quando aprono l’armadio, trovano la dottoressa Sullivan (Annabeth Gish) legata all’interno, sopravvissuta al suo stesso attacco.

Un flash forward prepara il terreno per la terza stagione di Pretty Little Liars

Dopo aver chiuso in modo efficace la storyline di Bloody Rose, un cartellino ci informa che sono passate due settimane e che le ragazze si sono riunite con la dottoressa Sullivan per un’altra seduta di terapia. Grazie a questa seduta, si chiudono alcune questioni in sospeso dell’episodio. Innanzitutto, Christian sta bene ed è riuscito a respingere gli Spooky Spaghetti che hanno cercato di attaccarli all’Orpheum. Johnny ha rotto con Imogen dopo la situazione del freezer, ma uno sguardo prolungato ci dice che la loro rottura potrebbe non essere così definitiva. Hanno anche ripetuto l’esame di chiave di volta e l’hanno superato, consentendo loro di passare al terzo anno. Dopo il riassunto, le Liars decidono che ora possono abbandonare le sedute di terapia con la dottoressa Sullivan, ma esprimono la loro gratitudine per l’aiuto che ha dato loro nel superare il loro anno traumatico. A proposito di questo, le Liars, compresa Kelly, si fanno tatuare sui polsi la scritta “F.G.E.”, che sta per “Final Girl Energy”, perché sono riuscite a sopravvivere ai terribili attacchi di “A” e Bloody Rose, quindi niente può più abbatterle, almeno così pensano.

L’episodio si conclude con due grandi momenti. Tabby racconta a Imogen la sua idea per il prossimo film e vediamo questa scena intervallata da una serie di vignette con un gruppo di ragazze che indossano maschere di plastica, simili a bambole, che ricordano le Liars. All’inizio sembra che questo sia solo un modo per dare vita all’idea di Tabby, che ne parla a Imogen, ma nei titoli di coda compaiono anche queste ragazze mascherate, lasciando intendere che questo gruppo potrebbe essere il nostro prossimo grande cattivo. Tuttavia, non sarebbe un finale di Pretty Little Liars se non si concludesse con un grande e sanguinoso colpo di scena e, purtroppo, è la dottoressa Sullivan a fornirlo. Prima della fine dell’episodio, passiamo nell’ufficio della dottoressa Sullivan mentre fa i bagagli per la notte e parla al telefono con il suo editore. Il suo libro si preannuncia un grande successo e ha solo bisogno dell’approvazione delle ragazze prima di poterlo pubblicare, dato che ha a che fare in parte con loro. Spiega che dovrebbe essere facile e che otterrà le loro firme il prima possibile, ma poi salta la corrente.

La dottoressa Sullivan riattacca il telefono e va ad indagare, pensando che si tratti di un paziente in cerca di aiuto dopo l’orario di lavoro, ma si trova davanti Archie Waters. La donna capisce subito cosa significa per lei e, come ultima possibilità di ottenere giustizia per suo figlio, prega Archie di dirle se è stato lui a ucciderlo. Vuole solo la conferma prima di morire, non vuole opporsi a lui, ha solo bisogno di sapere, perché l’ha perseguitata per tutti questi anni. Ma Archie non risponde alla sua domanda, non pronuncia nemmeno una parola, si limita a pugnalarla ripetutamente mentre passiamo ai titoli di coda, preparando noi e le Liars a un altro anno di sangue.