Hawkeye – Stagione 2 ha ricevuto il via libera? – e abbiamo i primi dettagli su trama e villain!

Hawkeye è per molti versi la serie televisiva più sottovalutata dei Marvel Studios. Anche se non tutte le sottotrame hanno colpito nel segno (il ruolo particolare dello Spadaccino nel finale è sembrato un cambiamento dell’ultimo minuto), Hailee Steinfeld e Florence Pugh hanno rubato la scena nei panni di Kate Bishop e Yelena Belova, e Vincent D’Onofrio ha fatto il suo ritorno a sorpresa nel MCU nei panni di Kingpin.

Non si sa ancora nulla di una seconda stagione, anche se l’incidente di Jeremy Renner con lo spazzaneve e gli scioperi WGA/SAG AFTRA dell’anno scorso non hanno aiutato molto.

Hailee Steinfeld ha fatto un’apparizione a sorpresa in The Marvels, dove è stata reclutata da Ms. Marvel in quella che molti credono sarà la versione del MCU dei Giovani Vendicatori. Tuttavia, se lo scooper @MyTimeToShineH ci crede, la star di Spider-Man: Across the Spider-Verse vestirà nuovamente i panni di Kate nella seconda stagione di Hawkeye.

Di cosa parlerà HAWKEYE – Stagione 2?

“Hawkeye è stato rinnovato per una seconda stagione“, affermano. “Il fratello di Clint, Barney, avrà un ruolo importante e la stagione sarà ispirata a The Raid, con Kate e Clint bloccati in un unico luogo“.

Questo sembra il modo ideale per realizzare la seconda stagione di Hawkeye con un budget limitato, ma anche per raccontare una storia divertente su questi personaggi con un’azione cazzuta ispirata a uno dei più grandi film d’azione mai realizzati.

Dredd è un buon esempio di adattamento di un fumetto che si svolge in un’unica location. Ora, con Disney+ che sta cercando di ridurre i costi, questo approccio a Occhio di Falco si sposa perfettamente con lo streamer e con i suoi piani per il MCU (che ora consisterà in due soli show televisivi all’anno).

Nei fumetti, Barney Barton è conosciuto come Trickshot ed è stato introdotto come fratello maggiore di Clint Barton in Hawkeye #1 del 1983. Barney e Clint sono cresciuti in una famiglia problematica e da adulti si sono dati alla vita criminale. Barney divenne un abile tiratore e assunse lo pseudonimo di Trickshot, utilizzando le sue abilità nel tiro con l’arco per attività criminali. Tuttavia, alla fine si riconcilia con il fratello Clint e lo addestra al tiro con l’arco.

Nonostante il suo passato criminale, Barney ha occasionalmente assistito Clint e altri supereroi nelle loro avventure e ha lottato contro la dipendenza nel corso delle sue apparizioni. Ha anche finito per unirsi ai Vendicatori Oscuri, il che significa che Trickshot potrebbe essere fondamentale nelle storie future. A febbraio, Jeremy Renner ha parlato del suo ritorno nel MCU e ha dichiarato: “Sono sempre pronto. Sarò abbastanza forte, questo è certo. Sarò pronto“.

L’attore ha poi rivelato che i suoi co-protagonisti del MCU sono stati una delle sue più grandi fonti di sostegno, in quanto gli sono stati accanto durante lo “straziante” processo di recupero. “Tutti quei ragazzi sono venuti al mio capezzale”, ha detto. “Sono stati con me per tutto il tempo della convalescenza, quindi… se mi vogliono, possono avermi. Sarebbe già qualcosa“. Per quanto riguarda le sue condizioni generali, il veterano del MCU ha rivelato di essere “probabilmente al 90% di tutte le cose che avrei dovuto fare“.