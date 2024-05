Superman di James Gunn sarà distribuito in IMAX

Dopo il primo sguardo al nuovo Man of Steel di James Gunn, i fan possono ora aspettarsi di vedere il film più importante del prossimo anno sugli schermi più grandi del mondo, dato che Superman è stato confermato, senza sorpresa, per un’uscita in IMAX. I fan erano già in fibrillazione dopo che James Gunn aveva svelato la prima immagine di David Corenswet nei panni di Superman, dandoci un assaggio allettante di ciò che è in serbo per il nuovo universo cinematografico DC, e con ogni annuncio il film inizia a sembrare sempre più reale.

Superman avrà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro dell’universo cinematografico della DC. La visione di James Gunn mira a rinvigorire il franchise con nuove storie e archi di personaggi dinamici, mentre l’uscita in IMAX migliorerà l’esperienza cinematografica, permettendo al pubblico di immergersi completamente nella scala epica e nello spettacolo del mondo di Superman.

La scorsa settimana, in una rivelazione a sorpresa, James Gunn ha condiviso un’immagine di Corenswet su Threads, mostrando il figlio di Krypton in un momento che di solito non vediamo. L’immagine ritrae Clark Kent mentre indossa i suoi iconici stivali rossi, un dettaglio sottile ma significativo che lascia intendere la nuova e diversa interpretazione del personaggio da parte di Gunn. La scena suggerisce che David Corenswet e Superman si stiano preparando a presentare al mondo un nuovo Superman, forse più comprensibile.

L’immagine ritrae anche Clark Kent che sembra esausto, con gli occhi quasi chiusi, apparentemente stanco dell’ennesima battaglia. Nonostante la stanchezza, un enorme raggio laser rosa proveniente dal cielo suggerisce un pericolo imminente, che probabilmente minaccia Metropolis, spingendo Superman a entrare in azione. Il suo costume appare logoro e sporco, a indicare che la battaglia è in corso. Questa immagine conferma i precedenti accenni di Gunn sul nuovo design del costume e getta le basi per una storia di supereroi grintosa e concreta.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.