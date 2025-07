Il problema dei 3 corpi – Stagione 2: primi importanti aggiornamenti sul cast

Il problema dei 3 corpi di Netflix ha appena acquisito due nuovi membri del cast principale. La prima stagione di Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem), sebbene criticata in Cina per le modifiche apportate al romanzo, è stata ben accolta dalla critica e dal pubblico nordamericano, guadagnandosi persino una nomination agli Emmy per la migliore serie drammatica nel 2024, insieme ad altre cinque nomination agli Emmy. La serie è basata sull’omonimo romanzo cinese di successo internazionale di Liu Cixin ed è stata pubblicata il 21 marzo 2024.

Netflix ha annunciato che i nuovi membri del cast che si uniranno alla seconda stagione di Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem) sono Claudia Doumit ed Ellie de Lange. Doumit interpreterà il capitano Van Rijn, mentre de Lange vestirà i panni del personaggio di Ayla. Non sono ancora stati rivelati molti dettagli su questi nuovi personaggi. Doumit è nota per aver interpretato la corrotta Victoria Neuman in The Boys, serie Prime Video, e sarà presto sul grande schermo nel film SOULM8TE, spin-off di M3GAN della Blumhouse, mentre de Lange è nota al pubblico Netflix per la serie The Serpent.

Cosa significa questo casting per la seconda stagione di 3 Body Problem?

La prima stagione di 3 Body Problem, con Jovan Adepo, Eiza González, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Benedict Wong e Jonathan Pryce, raccontava la storia di una donna la cui decisione cruciale negli anni ’60 avrebbe causato conseguenze catastrofiche che avrebbero attraversato i secoli. Non è chiaro quale sarà il ruolo del capitano Van Rijn e di Ayla nella seconda stagione di questa serie fantascientifica che sfida i confini, ma molto probabilmente la seconda stagione coprirà il secondo libro della trilogia di Cixin “Remembrance of Earth’s Past”, The Dark Forest. The Dark Forest dovrebbe avere come protagonista una flotta di astronavi, il che spiega il personaggio del capitano interpretato da Doumit.

Il creatore David Benioff ha espresso il suo interesse ad adattare tutti e tre i libri della trilogia di Cixin per la serie, un’impresa enorme, ma qualcosa a cui Netflix si è impegnata dopo i timori che la serie potesse terminare prematuramente. Benioff ha dichiarato a Indiewire nel 2024:

“Sono entusiasta che potremo finire la storia, che potremo realizzare una seconda stagione per coprire il secondo libro e una terza stagione per coprire il terzo libro.”