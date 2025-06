Hawkeye: un aggiornamento sul futuro di Jermey Renner, dopo il suo rifiuto per la seconda stagione

In seguito alle indiscrezioni secondo cui la star di Avengers: Endgame, Jeremy Renner, avrebbe rifiutato la seconda stagione di Hawkeye a causa di un’offerta irrisoria da parte dei Marvel Studios, abbiamo un importante aggiornamento sulla situazione attuale tra le due parti.

Da tempo circolano voci sui piani per una seconda stagione di Hawkeye, con una storia fortemente ispirata a The Raid. In questa, Clint Barton e Kate Bishop si confronteranno con Barney Barton, alias Trickshot.

Con grande sorpresa dei fan, Jeremy Renner ha scartato l’idea di un’altra stagione dopo aver rivelato che i Marvel Studios gli hanno offerto metà di quanto guadagnato per la prima stagione (per quelle che sarebbero state lunghe riprese di 9 mesi). Si prevede inoltre che i Marvel Studios si concentreranno meno sui personaggi del grande schermo in streaming, creando una linea di demarcazione più netta tra ciò che le persone possono vedere al cinema e a casa.

Renner ha chiuso con l’MCU? È difficile scrollarsi di dosso questa sensazione, soprattutto ora che non è stato annunciato per Avengers: Doomsday. Ma stando a quello che riporta l’indiscreto Daniel Richtman, non sembra una decisione definitiva: “La Marvel è ancora in trattative con Jeremy Renner per tornare per una seconda stagione di Occhio di Falco”.

Se le due parti riusciranno a trovare un compromesso tra denaro e tempo allora non vediamo perché Renner non possa impugnare di nuovo l’arco degli Avenger. La prima stagione di Hawkeye è servita come passaggio di testimone a Kate, interpretata da Hailee Steinfeld, quindi probabilmente potrebbe reggere il confronto anche senza un ruolo da protagonista.

Renner è entrato a far parte dell’MCU nel 2011, con un cameo a sorpresa in Thor. Non possiamo credere che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, gli abbia permesso di lasciare il franchise senza un saluto degno, ma solo il tempo ci dirà come si evolveranno queste discussioni.

“Penso che sia più la volontà di prendere le distanze”, ha recentemente dichiarato Renner a proposito di un passo indietro dall’MCU. “Mia figlia è la priorità. Non è nemmeno una scelta. Sarò un padre per mia figlia. Se continueranno a girare a Londra o [qualsiasi altra cosa], non funzionerà.”

Quando gli sono state presentate le voci su The Raid e Trickshot, l’attore ha risposto: “Forse qualcosa di vero c’è, non lo so. Ci siamo addentrati un po’ nella trama e cose del genere. Tutti erano interessati. Non direi di no. Penso che ci siano ancora molte idee e che debbano capire un sacco di cose.”

“Sono sempre pronto a farlo, amico”, ha confermato Renner. “È un mondo divertente e adoro farne parte. Egoisticamente, mi piace il valore di farlo per ciò che significa per i ragazzi della fondazione che dirigo.”