Superman: nuovi spot tv vedono in difficoltà l’Uomo d’Acciaio

Sono stati pubblicati quattro nuovi spot televisivi da 15 secondi per Superman. In questi, vediamo l’Uomo d’Acciaio atterrato dal braccio di Kryptonite di Metamorpho, insieme ad altre scene di volo e azione.

La redazione del Daily Planet riceve un po’ di attenzione, vediamo Lois Lane pilotare il T-Craft di Mister Terrific in quella che sembra essere una sequenza divertente. L’Uomo d’Acciaio, pur essendo formidabile, sembra aver trovato pane per i suoi denti in Ultraman, un cattivo che abbatte l’eroe con facilità.

A James Gunn è stato chiesto di Ultraman durante una recente intervista con Entertainment Weekly. Alla domanda se il misterioso cattivo faccia parte del tentativo di Lex Luthor di creare una “figura in stile Superman“, ha risposto: “Ci va vicino. Sì, credo di sì. Ultra Man è una specie di scagnozzo di Lex ed è piuttosto potente“.

Il regista ha anche confermato che Hammer of Boravia ha legami con la LuthorCorp. “Sì, assolutamente. Lex è connesso a tutto. Non succede nulla di male a Metropolis durante questo film che non abbia un qualche legame con Lex Luthor.“

Molti fan hanno sottolineato che il color grading di Superman ha abbandonato la pesante tinta blu vista nei primi trailer. Sui social media si è speculato se questo sia finalizzato ad allineare il film a quello che sarà il DCU in senso più ampio. Tuttavia, Gunn non considera il reboot una “prova di concetto” per il franchise.

“Non la vedo affatto in questo modo“, ha detto al sito. “La vedo come se stessi girando un altro film. Sto cercando di fare il miglior film possibile. E sto imparando molto. Per me, questo processo è stato più simile a quello dei primi Guardiani che a qualsiasi altra cosa, perché sto imparando moltissimo su come girare scene con Superman, che è molto diverso.”

“Sai, volare, capire tutto questo e capire la semplicità e l’eleganza di questo personaggio, che è così diverso da chiunque altro per cui abbia mai scritto un film prima. Sto imparando molto lungo la strada”, ha concluso Gunn.