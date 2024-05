Hawkeye: la seconda stagione potrebbe ispirarsi a The Raid

All’inizio di questo mese, è stata riportata la notizia secondo cui la seconda stagione di Hawkeye potrebbe effettivamente essere realizzata, con una storia ispirata a The Raid. Secondo quanto riferito, Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) si scontreranno con il fratello cattivo del Vendicatore, Barney (alias Trickshot). Ora, con un nuovo aggiornamento, Murphy’s Multiverse ha rivelato che “una seconda stagione di Hawkeye sembra essere in fase di sviluppo e potrebbe arrivare su Disney Plus molto prima del previsto”.

Al momento la cosa rimane non ufficialmente confermata dai Marvel Studios, per cui bisognerà attendere fonti ufficiali per poter dire certa una seconda stagione di Hawkeye. Se però questa dovesse effettivamente adattare quanto ora riportato, l’azione ambientata in un’unica location permetterebbe ai Marvel Studios di girarla in tempi brevi, con la serie che presumibilmente potrebbe uscire anche nel 2026, se questo rapporto si rivelasse valido. Non resta dunque che attendere maggiori aggiornamenti a riguardo.

Di cosa parlerà HAWKEYE – Stagione 2?

“Hawkeye è stato rinnovato per una seconda stagione“, è stato riportato da alcune fonti. “Il fratello di Clint, Barney, avrà un ruolo importante e la stagione sarà ispirata a The Raid, con Kate e Clint bloccati in un unico luogo“. Questo sembra il modo ideale per realizzare la seconda stagione di Hawkeye con un budget limitato, ma anche per raccontare una storia divertente su questi personaggi con un’azione cazzuta ispirata a uno dei più grandi film d’azione mai realizzati.

Con la Disney che sta cercando di ridurre i costi, questo approccio a Occhio di Falco si sposa perfettamente con i nuovi piani per il MCU (che ora consisterà in due soli show televisivi all’anno).

Nei fumetti, Barney Barton è conosciuto come Trickshot ed è stato introdotto come fratello maggiore di Clint Barton in Hawkeye #1 del 1983. Barney e Clint sono cresciuti in una famiglia problematica e da adulti si sono dati alla vita criminale. Barney divenne un abile tiratore e assunse lo pseudonimo di Trickshot, utilizzando le sue abilità nel tiro con l’arco per attività criminali. Tuttavia, alla fine si riconcilia con il fratello Clint e lo addestra al tiro con l’arco.

Nonostante il suo passato criminale, Barney ha occasionalmente assistito Clint e altri supereroi nelle loro avventure e ha lottato contro la dipendenza nel corso delle sue apparizioni. Ha anche finito per unirsi ai Vendicatori Oscuri, il che significa che Trickshot potrebbe essere fondamentale nelle storie future. A febbraio, Jeremy Renner ha parlato del suo ritorno nel MCU e ha dichiarato: “Sono sempre pronto. Sarò abbastanza forte, questo è certo. Sarò pronto“.

