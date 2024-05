Il problema dei 3 corpi: Gli showrunner chiariscono lo strano annuncio della seconda stagione da parte di Netflix

Nei giorni e nelle settimane che hanno seguito la prima di Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem) su Netflix, è apparso chiaro allo streamer che aveva tra le mani un gioiello. La prima stagione della serie fantascientifica si è piazzata subito in cima alle classifiche di Netflix, occupando il primo posto della classifica delle serie televisive più viste dello streamer per tre settimane e della sua Top 10 globale per sette settimane. Chiaramente, la serie aveva fatto abbastanza per giustificare un rinnovo, che alla fine si è concretizzato con l’annuncio di una seconda stagione da parte dello streamer. Tuttavia, nella dichiarazione di Netflix si leggeva che la serie fantascientifica sarebbe tornata per “episodi aggiuntivi” che avrebbero “concluso la storia”. Ciò ha creato una certa ambiguità riguardo al fatto che Netflix si sia impegnata nella storia per un lungo periodo o solo per un periodo intermedio.

Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem) è adattato dalla trilogia di romanzi Memorie del passato della Terra scritta da Liu Cixin, e i suoi showrunner David Benioff, Dan Weiss e Alexander Woo stanno assicurando ai fan che le cose stanno andando bene. Parlando con The Hollywood Reporter, gli showrunner hanno rivelato di avere già “una tabella di marcia” su come raccontare la storia. Non hanno però confermato il numero esatto di episodi previsti dal nuovo accordo, ma hanno specificato che si tratta di “stagioni“. Non una sola. “Sapevamo già quante ore ci servivano per raccontare il resto della storia, perché abbiamo una tabella di marcia fino alla fine“, ha detto Weiss. “E abbiamo quello che ci serve per arrivare alla fine, come previsto da quando abbiamo iniziato“.

Lo sviluppo della prima stagione di Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem) ha richiesto quattro anni e la fase successiva della storia dovrà essere sviluppata nei tre anni successivi. “Quando finiremo la serie, saranno sette gli anni che le abbiamo dedicato“, ha aggiunto Benioff. “Ora siamo in un punto in cui possiamo raccontare il resto della storia e, sì, abbiamo abbastanza tempo per raccontare il resto della storia nel modo in cui vogliamo e questo è immensamente gratificante“.

Il problema dei 3 corpi diventerà ancora più assurdo

La precisazione del trio di showrunner chiarisce che Netflix è pronta a portare la storia di San Ti e della razza umana alla sua “logica” conclusione (non c’è nulla di logico in 3 Body Problem). Con lo show Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem) destinato a proseguire oltre la seconda stagione, le storie degli altri due romanzi, The Dark Forest e Death’s End, non devono essere affrettate, ma raccontate correttamente. Detto questo, il trio aveva precedentemente suggerito che mentre la prima stagione “facilita” l’ingresso degli spettatori nel mondo, la seconda stagione è destinata a scatenarsi.

Il cast Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem) che ha mandato in tilt l’universo comprende Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.