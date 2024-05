The Good Doctor: ecco come lo sciopero degli sceneggiatori ha cambiato il modo in cui è finita la serie

È andato in onda il finale di serie di The Good Doctor della ABC ed è stato rivelato che sono stati fatti degli aggiustamenti durante la produzione, soprattutto perché lo show è stato colpito dallo sciopero degli sceneggiatori del 2023. In un’intervista a Variety, la produttrice esecutiva dello show, Liz Friedman, ha raccontato come il numero di episodi della settima stagione sia cambiato costantemente e come questo abbia influito sulla storia finale.

Nonostante gli scioperi in corso, una delle principali preoccupazioni della Friedman era il numero di episodi della stagione finale di The Good Doctor. In origine, il medical drama era stato programmato per una serie di 15 episodi, ma alla fine è stato ridimensionato a 10. Questo ha portato il team di produzione a rimescolare le carte in tavola. Questo ha portato il team di produzione a scervellarsi su come far funzionare la storia a causa del numero ridotto di episodi:

“No, questo non era nei piani. Voglio dire, parte dello sciopero degli sceneggiatori è stato un calcolo ripetuto di quanti episodi avremmo potuto fare se fosse finito la settimana successiva. Ed è stato difficile, onestamente, perché anche quando siamo tornati avevamo la possibilità di fare 15 [episodi]. All’inizio la ABC ha detto: “No, ne vogliamo solo 13”, e poi il numero si è ridotto a 10. Ma abbiamo trovato una soluzione, e abbiamo fatto in modo che il numero di episodi si riducesse. Ma abbiamo capito come fare e abbiamo ridimensionato la nostra storia per farla funzionare per quel numero di episodi“.

La stagione finale di The Good Doctor è stata annunciata nell’aprile 2023 e la produzione è terminata quasi un anno dopo. Secondo il creatore dello show, David Shore, è stata una decisione sua e della ABC quella di chiudere il libro di questo popolare medical drama. Sebbene la storia sia stata interrotta per una serie di motivi, la Friedman ha dichiarato di aver rivisto l’episodio pilota per prepararsi al finale della serie:

“Ci sono sicuramente dei momenti che fanno riferimento all’episodio pilota. Onestamente, è stato un po’ un caso, ma abbiamo ideato la storia e poi ho guardato il finale della prima stagione, che riguardava proprio Shaun che apprendeva che Glassman aveva il cancro. E queste due storie si parlano a vicenda in un modo che mi piace molto. Danno davvero un’ottima misura dei progressi di Shaun nel corso di questi sette anni“.

Di cosa parla The Good Doctor?

The Good Doctor è un medical drama della ABC andato in onda per la prima volta nel 2017 e ha come protagonista Freddie Highmore nel ruolo di Shaun Murphy, uno specializzando in chirurgia autistico di talento dell’ospedale San Jose St. Bonaventure. Nel corso della serie, gli spettatori hanno visto Shaun affrontare numerose sfide, personali, legate al lavoro e a volte entrambe, e come i suoi colleghi sono arrivati lentamente ad accettarlo come medico professionista. Il medical drama ha visto anche la partecipazione di guest star di rilievo, come Daniel Dae Kim di Avatar: The Last Airbender, Zachary Gordon di Diary of a Wimpy Kid e Beau Garrett di House.