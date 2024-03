Nella severa e feroce Cina degli anni ’60, la giovane astrofisica Ye Wenjie (interpretata da Rosalind Chao di Star Trek: Next Generation) – sopravvissuta alla tragica Rivoluzione Culturale diretta da Mao Zedong – prende una fatidica decisione che si ripercuote inevitabilmente ben oltre i confini dello spazio e del tempo: intercetta una misteriosa popolazione aliena con un profondo interesse per la Terra e per l’umanità stessa.

Oltre mezzo secolo dopo, la scoperta di Wenjie, da cui nasce un inquietante culto di fanatici sostenitori di questo “nuovo Dio”, coinvolge brutalmente la vita di un gruppo di brillanti giovani scienziati, noti come “i Cinque di Oxford”: la geniale fisica teorica Jin Cheng (Jess Hong), la pioniera delle nanotecnologie Auggie Salazar (Eiza Gonzalez), l’assistente ricercatore Saul Durand (Jovan Adepo), l’insegnante di fisica Will Downing (Alex Sharp) e il ricco e scortese imprenditore Jack Rooney (John Bradley).

Mentre le leggi della scienza si sgretolano rapidamente e una serie di terribili suicidi affliggono la comunità scientifica, i cinque amici e ex colleghi si trovano di fronte a una scelta difficile e controversa: lottare per la propria personale sopravvivenza o unirsi per salvare l’intera umanità dalla più grande minaccia mai esistita.

In viaggio verso il Giorno del Giudizio

Con un’emozionante e intricato worldbuilding, Il Problema dei 3 Corpi trasporta lo spettatore in un incredibile e angosciante viaggio che attraversa, e talvolta confonde, continenti e linee temporali, proiettando lo sguardo del pubblico su un universo non così tanto improbabile, e che mette in discussione le fondamenta stesse dell’esistenza umana. Dunque, con una intensa e ricca trama, la serie porta sul piccolo schermo non solo una storia che intreccia scienza, filosofia e psicologica, ma anche e soprattutto un racconto che riflette sul precario equilibrio tra vita e morte, tra noi e l’universo intero, esplorando le sottili linee che separano la fede dalla razionalità e la solitudine dalla collettività.

Dopo una convincente introduzione in medias res e una prima parte che cattura e ammalia lo spettatore, quasi costringendolo a desiderare di sapere sempre più sul “nuovo Dio” e il destino dei cinque giovani, la vicenda procede vorticosamente tra passato e presente, suscitando dubbi e domande su ciò che accadrà. Quali sono le reali intenzioni che si celano dietro l’interesse di questo popolo alieno? L’umanità ha gli strumenti e il coraggio che servono per poter affrontare la battaglia e, soprattutto, vincerla?

La metafora dell’autodistruzione umana

Nonostante la serie non riesca a catturare completamente l’essenza dell’opera letteraria originale (criticità che affligge il 97% degli adattamenti televisivi e cinematografici) e non approfondisca a sufficienza la psicologia dei protagonisti (così da suscitare nel pubblico una forte e duratura empatia), è evidente l’enorme lavoro impiegato da Benioff, Weiss e Woo nel creare un prodotto televisivo di valore e per nulla superficiale. Il problema dei 3 corpi, infatti, si distingue come una serie valida e tenace, che affronta con coraggio la sfida di reinterpretare un capolavoro del genere fantascientifico.

In conclusione, seppur con qualche difficoltà, Il problema dei 3 corpi riesce a offrire agli spettatori un’esperienza autentica e coinvolgente che, al di là del suo estremo scenario immaginario e fantascientifico, oltre a invitare a riflettere sulle fragilità umane e sull’inestimabile valore della vita, evidenzia come anche la più piccola e innocente decisione, nelle mani sbagliate, possa inevitabilmente condizionare la storia dell’intera umanità.

La seconda stagione sarà in grado di risolvere le incertezze rimaste in sospeso e soddisfare le aspettative del pubblico?