Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere: le stagioni 2 e 3 sono ufficialmente in sviluppo

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere debutta su Disney+ questo martedì e, come precedentemente riportato, tutti i 10 episodi saranno distribuiti in sole quattro settimane. Alcuni fan si sono chiesti se i Marvel Studios stessero affrettando l’uscita della serie come avvenuto con Echo con l’intento di: “prima escono gli episodi, prima viene dimenticata“. Le prime reazioni entusiastiche hanno però contribuito a sfatare questa idea, così come la notizia che Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere tornerà per una seconda e terza stagione!

Il capo della Marvel Television, Brad Winderbaum, ha infatti recentemente parlato con The Movie Podcast e ha confermato che la serie resterà in circolazione per un lungo periodo. “Mi sono innamorato di questi personaggi e, tra l’altro, ho letto tutti i copioni della seconda stagione”, ha esordito. “Siamo a metà dell’opera di animazione”. “Quello che Jeff sta costruendo mattone dopo mattone in questo show sta iniziando a dare i suoi frutti. Lo si sente nella prima stagione“, ha continuato Winderbaum.

“Ci si lega sempre di più a questi personaggi e quando tutto comincia ad andare al suo posto e a dare i suoi frutti alla fine della stagione, lo sento nella mia anima. Diventa sempre più profondo nelle stagioni successive”. “Abbiamo anche il via libera per la terza stagione, quindi tra un paio di settimane sentirò la sua proposta per la terza stagione di questo show”, ha poi confermato Winderbaum. “Sono come un fan, non vedo l’ora”.

La trama e il cast vocale di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti. Nella versione originale, il ricco cast vocale comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Head writer è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il supervising director. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono gli executive producer.