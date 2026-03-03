HomeSerie TvNews

Iron Fist potrebbe avere di nuovo il volto di Finn Jones in Daredevil: Rinascita – Stagione 2

Di Genny Santin Nalin

-

Seguici su Google News
Daredevil: Born Again serie tv 2024

Secondo le ultime voci, Finn Jones potrebbe tornare nei panni di Danny Rand, alias Iron Fist, con il suo ritorno anticipato in Daredevil: Rinascita – stagione 2, anche se non apparirà direttamente in tutti gli episodi. Questa novità segue il confermato ritorno di Krysten Ritter come Jessica Jones e Mike Colter ha lasciato intendere un ritorno come Luke Cage.

Iron Fist sembra destinato a comparire a sostegno del vecchio compagno dei Difensori, Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox. Nonostante Iron Fist sia tra i personaggi meno amati dal pubblico, Finn Jones ha sempre manifestato la sua disponibilità a riprendere il ruolo. “Sono consapevole delle critiche al personaggio e al mio ruolo, ma voglio dimostrare che si sbagliano”, ha dichiarato l’attore, sottolineando la volontà di riscattare il suo personaggio agli occhi dei fan.

Secondo alcune fonti, se Iron Fist non apparirà direttamente nella seconda stagione, la sua presenza sarà comunque suggerita o anticipata, con possibilità di comparire nel finale o in una scena post-credits, preparando così il terreno per la terza stagione della serie. Josh di Den of Nerds conferma che sia Cage che Rand potrebbero avere ruoli limitati, ma cruciali per l’evoluzione della trama.

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita vedrà Matt Murdock affrontare il sindaco Wilson Fisk, interpretato da Vincent D’Onofrio, che dichiara la legge marziale nella città. Al fianco di Murdock vedremo Jessica Jones e altri eroi, che si uniranno alla battaglia, più di quanto i fan si aspettino.

La sinossi ufficiale recita: “In otto episodi avvincenti, sopravvivenza, resistenza e redenzione si scontrano nella battaglia per l’anima di New York. Nella stagione 2, il sindaco Wilson Fisk schiaccia la città mentre dà la caccia al vigilante di Hell’s Kitchen, Daredevil. Ma sotto la maschera corazzata, Matt Murdock cercherà di combattere le tenebre, distruggere l’impero corrotto del Kingpin e salvare la sua città. Resisti. Ribellati. Ricostruisci.”

Articolo precedente
Jumpers – Un Salto tra gli Animali, recensione: Pixar festeggia 40 anni con il suo 30° film
Genny Santin Nalin
Genny Santin Nalin
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved