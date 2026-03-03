Iron Fist potrebbe avere di nuovo il volto di Finn Jones in Daredevil: Rinascita – Stagione 2

Secondo le ultime voci, Finn Jones potrebbe tornare nei panni di Danny Rand, alias Iron Fist, con il suo ritorno anticipato in Daredevil: Rinascita – stagione 2, anche se non apparirà direttamente in tutti gli episodi. Questa novità segue il confermato ritorno di Krysten Ritter come Jessica Jones e Mike Colter ha lasciato intendere un ritorno come Luke Cage.

Iron Fist sembra destinato a comparire a sostegno del vecchio compagno dei Difensori, Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox. Nonostante Iron Fist sia tra i personaggi meno amati dal pubblico, Finn Jones ha sempre manifestato la sua disponibilità a riprendere il ruolo. “Sono consapevole delle critiche al personaggio e al mio ruolo, ma voglio dimostrare che si sbagliano”, ha dichiarato l’attore, sottolineando la volontà di riscattare il suo personaggio agli occhi dei fan.

Secondo alcune fonti, se Iron Fist non apparirà direttamente nella seconda stagione, la sua presenza sarà comunque suggerita o anticipata, con possibilità di comparire nel finale o in una scena post-credits, preparando così il terreno per la terza stagione della serie. Josh di Den of Nerds conferma che sia Cage che Rand potrebbero avere ruoli limitati, ma cruciali per l’evoluzione della trama.

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita vedrà Matt Murdock affrontare il sindaco Wilson Fisk, interpretato da Vincent D’Onofrio, che dichiara la legge marziale nella città. Al fianco di Murdock vedremo Jessica Jones e altri eroi, che si uniranno alla battaglia, più di quanto i fan si aspettino.

La sinossi ufficiale recita: “In otto episodi avvincenti, sopravvivenza, resistenza e redenzione si scontrano nella battaglia per l’anima di New York. Nella stagione 2, il sindaco Wilson Fisk schiaccia la città mentre dà la caccia al vigilante di Hell’s Kitchen, Daredevil. Ma sotto la maschera corazzata, Matt Murdock cercherà di combattere le tenebre, distruggere l’impero corrotto del Kingpin e salvare la sua città. Resisti. Ribellati. Ricostruisci.”