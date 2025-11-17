It: Welcome to Derry, il creatore e protagonista anticipa il collegamento tra l’episodio 4 e il finale

Il creatore di It: Welcome to Derry, Andy Muschietti e la star Matilda Lawler, che interpreta Marge, discutono della strana fobia del personaggio. Muschietti ha anche anticipato che la sua paura è legata al finale di stagione.

Il primo episodio di It: Welcome to Derry ha già introdotto la paura di Marge, i suoi nuovi occhiali, perché le facevano sembrare gli occhi troppo grandi. Nell’episodio 4, la sua fobia viene amplificata quando It decide di colpire. Dopo aver visto un film sui vermi piatti parassiti, soffre di un’allucinazione in cui i suoi occhi sembrano crescere e sporgere dal viso. Convinta che ci sia qualcosa dentro di essi, va nel panico e cerca di cavarsi gli occhi. Lilly (Clara Stack) interviene e la ferma. Anche se è riuscita a impedire a Marge di cavarsi gli occhi, alla fine le ha comunque danneggiato uno.

In un’intervista con TV Insider, Lawler ha spiegato perché credeva che il suo personaggio avesse tanta paura di indossare gli occhiali. Ha detto che probabilmente derivava dalle normali insicurezze adolescenziali. I ragazzi dell’età di Marge sono solitamente molto consapevoli di sé, specialmente se cercano di integrarsi in un gruppo con cui non si sentono necessariamente a proprio agio, che è esattamente ciò che sta vivendo lei. Sta cercando di ingraziarsi le ragazze popolari della scuola, e i suoi occhiali le impediscono di sentirsi accettata.

È profondamente insicura su tante cose, ma una delle principali è proprio il fatto di portare gli occhiali. Quindi è stato molto divertente, soprattutto per una ragazza adolescente, poter urlare e gridare la propria insicurezza, perché questo alimenta l’insicurezza di Marge. La scena spaventosa con gli occhi ha un effetto centralizzante su Marge e la porta in qualche modo a riflettere sulle sue relazioni e a vedere la verità in un certo senso, e a capire che il suo posto è con la sua amica Lilly e con i “Losers”, e che va bene per lei trovarsi altrove, non nel gruppo in cui tutti pensano che dovrebbe stare.

Muschietti ha anche rivelato come la paura di Marge per gli occhiali sia un presagio di una rivelazione importante nel finale. Ha detto che la sua fobia è molto più profonda di quanto sembri a prima vista, ed è più di una semplice insicurezza. “C’è un motivo specifico, che non verrà rivelato fino all’ultimo episodio, per cui lei indossa occhiali con lenti spesse come bottiglie di Coca-Cola. Abbiamo quindi deciso che [la sua paura] riguardasse gli occhi”, ha spiegato.