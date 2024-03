Michael Burns, vicepresidente della Lionsgate, ha rivelato che la casa di produzione è al lavoro sull’espansione del franchise di John Wick. “Penso che prenderemo uno dei nostri grandi franchise d’azione con Keanu Reeves, penso che sarà una serie televisiva”. Ha spiegato in occasione di una conferenza stampa.

Keanu Reeves ha interpretato l’eroe d’azione in quattro film, usciti tra il 2014 e il 2023. Inoltre, il franchise è stato già arricchito da The Continental, una serie presentata in anteprima su Peacock e disponibile in Italia su Prime Video.

La nuova serie di John Wick, confermata da Deadline, sarà il prequel The Continental, che consisteva in tre film da un’ora e mezza. “Abbiamo finito per stringere un accordo a breve termine su quello show con Peacock e Amazon”, ha detto Burns riguardo all’evento in tre parti, che ha debuttato a ottobre.

I quattro film di John Wick fino ad oggi hanno incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino globale. In arrivo c’è anche Ballerina, uno spin off del film, che vede protagonista Ana de Armas.