Anche se generalmente la trilogia prequel di Star Wars non è amata quanto la prima originale dai fan della prima ora del franchise, ci ha pur sempre regalato la performance di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi da padawan e poi da giovane maestro Jedi.

Ebbene, l’attore ha trovato il modo di raccontare quale è stato il peggior momento della sua vita sul set di Star Wars e il video in cui lo fa è diventato virale su TikTok.

Oh my god pic.twitter.com/9Owvx4Rdll

— Jason Pargin, author of John Dies at the End, etc (@JasonKPargin) March 4, 2024