La Lionsgate sta espandendo il franchise di Twilight con una nuova serie animata. Michael Burns, vicepresidente della Lionsgate, ha condiviso la notizia durante una conferenza stampa di Morgan Stanley, rivelando: “Usciremo con la serie ‘Twilight’, una serie animata, penso che ci sarà molto interesse per questo progetto.”

La serie animata sarebbe basata sull’omonima serie di libri di Stephanie Meyer, precedentemente adattata in un franchise cinematografico, con Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Ci sono stati quattro romanzi della serie – “Twilight”, “New Moon”, “Eclipse” e “Breaking Dawn” – pubblicati tra il 2005 e il 2008. Nel 2015, Meyer ha pubblicato il libro “Life and Death: Twilight Reimagined”, che racconta la storia scambiando i due personaggi principali, Bella e Edward. Infine, nel 2020, Meyer ha pubblicato “Midnight Sun”, che raccontava la storia del primo libro dal punto di vista di Edward invece che da quello di Bella.

La serie cinematografica, conosciuta collettivamente come “The Twilight Saga”, comprendeva cinque film (il libro “Breaking Dawn” è stato diviso in due) usciti tra il 2008 e il 2012. I cinque film di “Twilight” hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari al cinema. box office globale in totale.