HomeSerie TvNews

L’amore è cieco: Italia, il trailer della serie Netflix

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

È ora disponibile il trailer de “L’amore è cieco: Italia”, l’adattamento italiano della serie di successo Love Is Blind, prodotto da Banijay Italia, che sarà disponibile solo su Netflix a partire dall’1 dicembre.

Nel trailer vengono svelate le prime immagini dei protagonisti che prenderanno parte all’esperimento, anticipando emozioni, incontri e le prime scintille che animeranno il dating show. Alla guida de “L’amore è cieco: Italia” gli host Benedetta Parodi e Fabio Caressa, pronti a dare il via all’emozionante viaggio alla scoperta dell’amore vero, accompagnando i partecipanti nel percorso che li porterà a scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona.

La serie sarà divisa in più parti per un totale di 10 episodi:

  • Da lunedì 1 dicembre saranno disponibili i primi quattro episodi, in cui i partecipanti inizieranno a conoscersi all’interno delle capsule, fino ad arrivare alle proposte di matrimonio.

  • Da lunedì 8 dicembre saranno disponibili gli episodi 5-8, in cui le coppie sperimenteranno la reciproca quotidianità fino all’altare. 

  • L’episodio 9 con i matrimoni uscirà lunedì 15 dicembre e venerdì 19 dicembre sarà la volta della reunion, in cui verrà svelato il destino delle coppie a distanza di mesi.

L’amore è cieco: Italia” rappresenta un vero e proprio esperimento sociale, un approccio meno convenzionale al dating moderno, in occasione del quale un gruppo di single che vogliono essere amati per quello che sono avrà l’opportunità di cercare l’anima gemella senza le distrazioni del mondo esterno e scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. Dopo essersi visti ed essere promessi in matrimonio, i protagonisti avranno la possibilità di approfondire la loro conoscenza nella normale routine quotidiana di coppia fatta di lavoro, amici e parenti. La realtà e i fattori esterni li allontaneranno o, quando arriverà il giorno delle nozze, sposeranno la persona di cui si sono innamorati ciecamente?

L’adattamento italiano, con la regia di Angelo Poli, è scritto da Magda Geronimo, Valentina Massouda e Antonio Vicaretti.

Love is Blind ha debuttato negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020 e da allora è diventato un fenomeno globale. La serie originale ha avuto un tale successo da esser stata adattata in molti paesi, come Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina, Francia e Italia.

Articolo precedente
Antonio Banderas al Torino Film Festival per ricevere la “Stella della Mole”
Articolo successivo
Avengers: Doomsday, la Marvel avrebbe realizzato oltre 30 versioni del trailer
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved