L’amore è cieco: Italia, il trailer della serie Netflix

È ora disponibile il trailer de “L’amore è cieco: Italia”, l’adattamento italiano della serie di successo Love Is Blind, prodotto da Banijay Italia, che sarà disponibile solo su Netflix a partire dall’1 dicembre.

Nel trailer vengono svelate le prime immagini dei protagonisti che prenderanno parte all’esperimento, anticipando emozioni, incontri e le prime scintille che animeranno il dating show. Alla guida de “L’amore è cieco: Italia” gli host Benedetta Parodi e Fabio Caressa, pronti a dare il via all’emozionante viaggio alla scoperta dell’amore vero, accompagnando i partecipanti nel percorso che li porterà a scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona.

La serie sarà divisa in più parti per un totale di 10 episodi:

Da lunedì 1 dicembre saranno disponibili i primi quattro episodi, in cui i partecipanti inizieranno a conoscersi all’interno delle capsule, fino ad arrivare alle proposte di matrimonio.

Da lunedì 8 dicembre saranno disponibili gli episodi 5-8, in cui le coppie sperimenteranno la reciproca quotidianità fino all’altare.

L’episodio 9 con i matrimoni uscirà lunedì 15 dicembre e venerdì 19 dicembre sarà la volta della reunion, in cui verrà svelato il destino delle coppie a distanza di mesi.

“L’amore è cieco: Italia” rappresenta un vero e proprio esperimento sociale, un approccio meno convenzionale al dating moderno, in occasione del quale un gruppo di single che vogliono essere amati per quello che sono avrà l’opportunità di cercare l’anima gemella senza le distrazioni del mondo esterno e scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. Dopo essersi visti ed essere promessi in matrimonio, i protagonisti avranno la possibilità di approfondire la loro conoscenza nella normale routine quotidiana di coppia fatta di lavoro, amici e parenti. La realtà e i fattori esterni li allontaneranno o, quando arriverà il giorno delle nozze, sposeranno la persona di cui si sono innamorati ciecamente?

L’adattamento italiano, con la regia di Angelo Poli, è scritto da Magda Geronimo, Valentina Massouda e Antonio Vicaretti.

Love is Blind ha debuttato negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020 e da allora è diventato un fenomeno globale. La serie originale ha avuto un tale successo da esser stata adattata in molti paesi, come Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina, Francia e Italia.