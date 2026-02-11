Colin Firth protagonista della nuova serie dramedy di Apple Tv

Apple TV ha annunciato che Colin Firth, vincitore dell’Oscar, Golden Globe, SAG e BAFTA (“A Single Man”, “The Staircase – Una morte sospetta”), è stato scelto per interpretare Paul Lohser nella nuova dramedy ancora senza titolo basata su Metropolis, romanzo dalla saga bestseller Berlin Noir di Philip Kerr. La serie è prodotta da Bad Wolf (“Industry”) e da PlayTone di Tom Hanks e Gary Goetzman (“Masters of the Air”).

La serie è adattata da Peter Straughan, vincitore di Oscar®, Golden Globe e BAFTA, che ne è anche produttore esecutivo (“Conclave”, “La talpa”, “Wolf Hall”), ed è diretta da Tom Shankland, candidato agli Emmy e ai BAFTA (“House of Guinness”, “Il Gattopardo”, “SAS: Rogue Heroes”, “The Serpent”), anch’egli produttore esecutivo. Colin Firth si unisce al cast già annunciato, guidato da Jack Lowden, candidato agli Emmy e ai BAFTA (“Slow Horses”, “Dunkirk”), nel ruolo principale. La serie è attualmente in fase di riprese a Berlino.

Paul Lohser (Firth) è un brillante ma spigoloso detective della squadra omicidi della polizia di Berlino. Meticoloso, antisociale e colto, è tutto ciò che Bernie (Lowden) non è. In qualità di partner e improbabile mentore, Lohser rappresenta per Bernie la migliore – e unica – speranza di catturare l’assassino.

La saga letteraria Berlin Noir ha come protagonista l’iconico detective Bernie Gunther e questo adattamento prende il via dal romanzo Metropolis, raccontandone la storia delle origini nel 1928. Bernie è un poliziotto appena promosso nella temibile ed elitaria squadra omicidi di Berlino e deve indagare su quello che sembra essere un serial killer che prende di mira vittime ai margini della società. La Berlino di Bernie è una città di libertà senza precedenti e di vertiginosa instabilità, con il nazismo ancora come un lontano incubo in attesa dietro le quinte. In un mondo politico e sociale che sta rapidamente cambiando, vediamo Bernie lottare per la verità, qualunque sia il prezzo da pagare.

Jane Tranter, Dan McCulloch e Ryan Rasmussen sono produttori esecutivi per Bad Wolf, insieme a Peter Straughan. Tom Hanks e Gary Goetzman sono produttori esecutivi per PlayTone.

Philip Kerr è l’autore di quattordici romanzi con protagonista Bernie Gunther, tradotti in molte lingue e diventati bestseller negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ha completato Metropolis poco prima di morire di cancro nel 2018, rendendolo allo stesso tempo il primo romanzo della serie dedicata a Bernie e anche l’ultimo. Sua moglie, la scrittrice Jane Thynne, detiene i diritti d’autore dei romanzi di Bernie Gunther attraverso la loro società Thynker Ltd c/o United Agents e partecipa al progetto anche come produttrice consulente.