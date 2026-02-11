HomeSerie TvNews

Colin Firth protagonista della nuova serie dramedy di Apple Tv

Di Chiara Guida

Colin Firth in Il mistero di Donald C.
Apple TV ha annunciato che Colin Firth, vincitore dell’Oscar, Golden Globe, SAG e BAFTA (“A Single Man”, “The Staircase – Una morte sospetta”), è stato scelto per interpretare Paul Lohser nella nuova dramedy ancora senza titolo basata su Metropolis, romanzo dalla saga bestseller Berlin Noir di Philip Kerr. La serie è prodotta da Bad Wolf (“Industry”) e da PlayTone di Tom Hanks e Gary Goetzman (“Masters of the Air”).

La serie è adattata da Peter Straughan, vincitore di Oscar®, Golden Globe e BAFTA, che ne è anche produttore esecutivo (“Conclave”, “La talpa”, “Wolf Hall”), ed è diretta da Tom Shankland, candidato agli Emmy e ai BAFTA (“House of Guinness”, “Il Gattopardo”, “SAS: Rogue Heroes”, “The Serpent”), anch’egli produttore esecutivo. Colin Firth si unisce al cast già annunciato, guidato da Jack Lowden, candidato agli Emmy e ai BAFTA (“Slow Horses”, “Dunkirk”), nel ruolo principale. La serie è attualmente in fase di riprese a Berlino.

Paul Lohser (Firth) è un brillante ma spigoloso detective della squadra omicidi della polizia di Berlino. Meticoloso, antisociale e colto, è tutto ciò che Bernie (Lowden) non è. In qualità di partner e improbabile mentore, Lohser rappresenta per Bernie la migliore – e unica – speranza di catturare l’assassino.

La saga letteraria Berlin Noir ha come protagonista l’iconico detective Bernie Gunther e questo adattamento prende il via dal romanzo Metropolis, raccontandone la storia delle origini nel 1928. Bernie è un poliziotto appena promosso nella temibile ed elitaria squadra omicidi di Berlino e deve indagare su quello che sembra essere un serial killer che prende di mira vittime ai margini della società. La Berlino di Bernie è una città di libertà senza precedenti e di vertiginosa instabilità, con il nazismo ancora come un lontano incubo in attesa dietro le quinte. In un mondo politico e sociale che sta rapidamente cambiando, vediamo Bernie lottare per la verità, qualunque sia il prezzo da pagare.

Jane Tranter, Dan McCulloch e Ryan Rasmussen sono produttori esecutivi per Bad Wolf, insieme a Peter Straughan. Tom Hanks e Gary Goetzman sono produttori esecutivi per PlayTone.

Philip Kerr è l’autore di quattordici romanzi con protagonista Bernie Gunther, tradotti in molte lingue e diventati bestseller negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ha completato Metropolis poco prima di morire di cancro nel 2018, rendendolo allo stesso tempo il primo romanzo della serie dedicata a Bernie e anche l’ultimo. Sua moglie, la scrittrice Jane Thynne, detiene i diritti d’autore dei romanzi di Bernie Gunther attraverso la loro società Thynker Ltd c/o United Agents e partecipa al progetto anche come produttrice consulente.

Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
