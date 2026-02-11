Christopher Nolan ricorda le critiche a Interstellar: “C’era snobismo”

Timothée Chalamet ha recentemente incontrato Christopher Nolan, il regista di “Interstellar”, all’AMC Universal Citywalk di Los Angeles per la proiezione del film in Imax 70 mm. In un video condiviso dall’archivio Nolan, l’attore candidato all’Oscar per “Marty Supreme” ha intervistato Nolan prima della proiezione e ha dichiarato che “Interstellar” è il suo film preferito tra quelli che ha realizzato.

“Anche se il mio ruolo in ‘Interstellar’ non è enorme, credo di essere stato il numero 12 sul foglio delle chiamate, questo film è arrivato in un momento della mia vita, della mia carriera, in cui le cose non erano ancora definite”, ha detto Chalamet al pubblico. “Ed è rimasto il mio progetto preferito tra tutti quelli a cui ho partecipato. È il film che ho visto più volte, tra tutti i film mai realizzati nella storia dell’umanità“.

Chalamet ha già ammesso di aver “pianto per un’ora” dopo aver visto “Interstellar” per la prima volta e aver scoperto che il suo ruolo di Tom, il figlio adolescente di Cooper interpretato da Matthew McConaughey, era stato drasticamente ridotto. Prima della proiezione ha detto a Nolan che le sue aspettative sul ruolo erano state distorte fin dall’inizio.

“Questa era una sceneggiatura che [il fratello di Nolan, Jonathan] aveva scritto per Steven Spielberg”, ha ricordato Chalamet al pubblico. “Quando ho ottenuto la parte, ho cercato il progetto su Google. La storia originale parlava di un padre e suo figlio, quindi ho pensato: ‘Oh cavolo, ce l’ho fatta!’. Poi ovviamente l’hanno rielaborata e il giovane Tom ha avuto un ruolo minore, ma va bene così”.

Nolan ha però aggiunto: “Non credete mai a quello che leggete online!”. Mentre Chalamet e il pubblico ridevano, Nolan ha spiegato come “la genesi” di ‘Interstellar’ sia iniziata con una proposta del fisico Kip Thorne a Spielberg di “realizzare un film di fantascienza che guardasse al grande universo con una base scientifica reale”.

“Subito dopo aver collaborato a ‘Il cavaliere oscuro’, mio fratello ha ottenuto il lavoro e ha iniziato a lavorare con Steven. Io posso chiamarlo Steven. Per te è il signor Spielberg”, ha detto Nolan a Chalamet. “Ci ha lavorato per molti anni. Aveva idee incredibili e ha attraversato tutte queste diverse iterazioni, ma fino a quando Steven non è stato pronto a realizzarlo, qualunque cosa fosse, non ha mai avuto lo slancio necessario. Steven è andato a fare un altro film, quindi è diventato disponibile“.

Nolan ha continuato: “Ho avuto molte conversazioni con Jonathan nel corso degli anni su ciò che stava facendo e sulle sue ambizioni. Ne ero entusiasta. Sono rimasto incredibilmente colpito dal suo primo atto. Stavo lavorando su un’idea di viaggio nel tempo… cose che riguardavano il tempo. Avevo dei progetti incompiuti a cui non mi ero dedicato. Quando è diventato disponibile, ho detto a Jonathan: ‘Cosa ne diresti se lo prendessi e provassi a combinarlo con alcune delle mie idee e a modificarlo un po’?’. Lui era d’accordo. Capiva che lo spirito di ciò che stavo cercando di fare era quello di arrivare a ciò che inizialmente lo aveva entusiasmato“.

“Interstellar” è uscito nelle sale nel novembre 2014 e ha incassato 681 milioni di dollari in tutto il mondo durante la sua prima uscita, ottenendo cinque nomination agli Oscar e vincendo quello per i migliori effetti visivi. Ma le recensioni del film sono state molto più contrastanti rispetto alle lodi che Nolan aveva ricevuto per i suoi film “Il cavaliere oscuro” e “Inception”.

“Stai cercando di essere educato. Il film è stato accolto in modo leggermente ambiguo”, ha detto Nolan a Chalamet quando l’attore ha cercato di affrontare l’argomento della difficile accoglienza iniziale di “Interstellar”. “C’era un po’ di snobismo. Alcune delle reazioni erano un po’ snob da parte dei critici e un po’ da parte del pubblico. Ha incassato molto bene in tutto il mondo, in particolare. C’era la sensazione che le persone non fossero del tutto… sembra egocentrico dire che non erano pronte… ma non erano pronte per questo da parte mia”.

“Un produttore mi ha detto in forma anonima: ‘È un tipo freddo che fa film freddi’. Poi questa cosa mi è rimasta appiccicata addosso per diversi progetti”, ha continuato il regista. “Il motivo per cui sono stato attratto dal primo atto di mio fratello è perché parla di famiglia e umanità, ed è profondamente emozionante. È il film che volevo fare. È un film che mette il cuore in mostra”. Chalamet ha detto a Nolan che “mi uccide il fatto che tu non abbia percepito subito quell’amore”, aggiungendo: “Questo film mi fa piangere più di ogni altra cosa”.

“Quando si realizza un film di quella portata… ad ogni proiezione che abbiamo fatto mentre stavamo finendo il film, c’era qualcuno che piangeva e ne era profondamente commosso. Questo mi basta”, ha detto Nolan. “Non si può chiedere alla cultura di abbracciare immediatamente qualcosa. In un certo senso è chiedere troppo. Se parli con persone che hanno instaurato un legame profondo con il film, allora sai che c’è. Hai fatto il tuo lavoro. Il resto riguarda lo spirito del tempo e dove ti collochi al suo interno“.

Nolan ha detto che è stato “un incredibile sollievo e una lezione di umiltà” quando ‘Interstellar’ si è rivelato un successo al botteghino, nonostante le recensioni contrastanti. Ma “il progetto sembra toccare le persone sempre di più anno dopo anno e in qualche modo cresce”, ha osservato.

“Per anni, la gente mi riconosceva ovunque e mi parlava di ‘Il cavaliere oscuro’”, ha spiegato Nolan. “Ma negli ultimi dieci anni è diventato ‘Interstellar’. È una cosa meravigliosa. Lo abbiamo riproposto due anni fa e ha incassato 5 milioni di dollari. È incredibile il successo che ha avuto. È incredibilmente gratificante. Una delle cose strane del fare il regista è che ti immergi in modo ossessivo in un progetto. La risposta peggiore che puoi ricevere è quando la gente dice: ‘Mah, non è male. Va bene’. Preferiresti quasi che provassero qualcosa, che lo odiassero appassionatamente o che se ne innamorassero appassionatamente, ossessivamente“.

Nonostante le recensioni iniziali contrastanti, quasi tutti concordano sul fatto che uno dei momenti salienti di “Interstellar” sia la scena in cui Cooper guarda anni di messaggi dei suoi figli mentre crescono. Chalamet ha registrato le scene per la sequenza. “Quando stavi girando i messaggi da casa, c’era una cosa in particolare in cui assumevi un tono cupo”, ha ricordato Nolan. “Per me era troppo. Non mi piaceva particolarmente. Te ne ho parlato e tu hai continuato a fare quello che ca**o volevi e sei andato avanti”.

“Ma io pensavo: ‘Lui sa cosa vuole fare e ha un’idea’. Non era una questione di testardaggine. Avevi pianificato quello che volevi fare. Avevi pianificato le tue scelte e non volevi abbandonarle per un mio capriccio. Volevi metterle alla prova e sfidarle per vedere se avrei continuato a insistere, cosa che non ho fatto. Troverò una logica in tutto questo in sala montaggio“, ha concluso Nolan..