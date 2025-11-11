Avengers: Doomsday, la Marvel avrebbe realizzato oltre 30 versioni del trailer

Ora che è stato ampiamente confermato che il primo trailer di Avengers: Doomsday sarà proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere il 19 dicembre, l’entusiasmo dei fan per vedere il film in anteprima sta crescendo rapidamente. Non sappiamo ancora se questa anteprima sarà un’esclusiva per il cinema, ma la Marvel Studios deve offrire qualcosa di speciale e potrebbe fare di tutto per garantire che sia così.

Secondo John Campea, il personaggio di YouTube che ha condiviso le foto trapelate da Spider-Man: No Way Home di Tobey Maguire e Andrew Garfield, gli è stato detto che “questo trailer è così importante che ne hanno realizzate più di 20 versioni diverse”. Dopo aver contattato un referente della Marvel, Campea avrebbe scoperto che in realtà ce ne sono “30 o più” e che sono state coinvolte “diverse società di produzione di trailer”.

Il piano è chiaramente quello di trovare il trailer perfetto in grado di ripristinare la fiducia in un marchio che ha subito un calo di popolarità piuttosto significativo dall’uscita di Avengers: Endgame nel 2019. Captain America: Brave New World, Thunderbolts* e I Fantastici Quattro: Gli Inizi hanno tutti faticato al botteghino quest’anno, anche se gli ultimi due hanno ricevuto recensioni entusiastiche da parte della critica e del pubblico.

È quindi fondamentale che questo trailer convinca il pubblico che Avengers: Doomsday è un evento da non perdere. Sebbene recenti notizie suggeriscano che sarà incentrato su Doom, sarebbe meglio prendere qualsiasi “descrizione” con le pinze, sulla base di questo ultimo aggiornamento. A questo punto, non resta che attendere ancora poco più di un mese per poter vedere un primo trailer, che potrebbe non rivelare poi molto ma senza dubbio offrirà qualche primo entusiasmante dettagli sul film.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).