Landman – Stagione 2: trailer della seconda stagione svela il personaggio di Demi Moore

Il trailer della seconda stagione di Landman, appena pubblicato, mostra il personaggio di Demi Moore, Cami Miller, mentre si scontra con Tommy Norris sul futuro dell’azienda. Taylor Sheridan ha co-creato questo dramma ambientato nel mondo del petrolio dopo il successo di diverse serie, tra cui Yellowstone, Mayor of Kingstown e Tulsa King.

Landman – stagione 1 si è conclusa con la morte scioccante di Monty Miller e con Tommy che ha volontariamente concesso a Cami, interpretata da Moore, più potere di quanto lei ne avesse mai avuto nell’azienda, dato che in precedenza era stata messa da parte. Landman stagione 2 debutterà il 16 novembre su Paramount+ e vedrà i due trovare un modo per andare avanti insieme nell’azienda.

Ora, a poco più di due mesi dal suo ritorno, Paramount+ ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Landman, che vede Cami in primo piano come mai prima d’ora in questa serie. L’anteprima inizia con Tommy che chiede a Cami se sa cosa dirà nel suo discorso.

Sebbene lei affermi di aver scritto un discorso, ammette che potrebbe finire per dire qualcosa di completamente diverso alla sala piena di presidenti di banca. Quando Cami inizia il suo discorso, afferma di aver convocato la riunione per mettere a tacere alcune voci e per lanciare un forte avvertimento, ovvero: “L’unica differenza tra me e mio marito è che io sono più cattiva.”

Più tardi, Tommy sottolinea che, sebbene Cami sia la proprietaria dell’azienda, è lui a gestirne effettivamente le operazioni. Aggiunge anche che le cose stanno per arrivare al culmine, anticipando il dramma che si svolgerà nel corso della stagione. Guarda il trailer qui sotto: