Lanterns: Damon Lindelof e Tom King si uniscono al team creativo. Sono in corso i casting per John Stewart e Hal Jordan!

Alla fine del mese scorso, il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha annunciato ufficialmente i membri del team creativo che ha riunito per la tanto attesa serie su Green Lantern di Max, che si intitolerà Lanterns.

Il creatore di Lost e Watchmen, vincitore dell’Emmy Award, Damon Lindelof lavorerà alla sceneggiatura pilota insieme allo showrunner di Ozark Chris Mundy precedentemente riportato (ma non confermato) e all’acclamato scrittore di fumetti Tom King.

“Si è vero. La serie DCU di Lanterns sta mettendo insieme un team di scrittori eccezionale, basato su una meravigliosa sceneggiatura pilota e una bibbia di Chris Mundy, Tom King e Damon Lindelof”, ha scritto Gunn nei suoi post sui social media. “Un caloroso benvenuto a Chris e @damonlindelof che si uniscono alla famiglia DC Studios.”

Secondo Nexus Point News, anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly sono a bordo. Il sito riporta inoltre che la produzione dovrebbe attualmente iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, mettendo potenzialmente lo spettacolo sulla buona strada per un’uscita nel 2026.

Si dice che il casting sia in corso per i protagonisti, con la DC alla ricerca di attori bianchi tra i 43 e i 49 anni per Hal Jordan e attori neri tra i 27 e i 35 anni per John Stewart. Ciò sarebbe in linea con i precedenti rapporti secondo cui Jordan sarà un mentore per il più giovane e meno esperto Stewart. Si prevede che Guy Gardner di Nathan Fillion, che farà il suo debutto nel reboot di Superman di Gunn, avrà un ruolo di supporto nella serie.

Una precedente serie TV su Lanterna Verde era in lavorazione prima che Gunn e Peter Safran diventassero co-responsabili dei DC Studios. Quella versione è stata creata da Greg Berlanti e avrebbe visto Finn Wittrock nel ruolo di Guy Gardner. Mentre come tutti purtroppo ricordiamo, Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel film Lanterna Verde del 2011.

“Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan”, ha detto James Gunn del progetto quando è stato annunciato per la prima volta. “Abbiamo alcune altre Lanterne sparse lì dentro, ma questo è davvero uno show televisivo basato sulla terra che è quasi come True Detective con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano il Distretto Terra e scoprono un mistero terrificante che si lega al nostro la più grande storia del DCU.”