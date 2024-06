Gen V: Hamish Linklater nel cast della seconda stagione

L’imminente seconda stagione di Gen V di Prime Video ha aggiunto il suo primo nuovo membro al cast, con Hamish Linklater, ex membro di Legion e Midnight Mass, che si unirà all’ensemble come nuovo preside della Godolkin University, Cipher.

Sembra che questo personaggio sia stato creato per lo show (anche se potrebbe avere una controparte nei fumetti), ed è descritto come “il carismatico e affascinante neo-preside della Godolkin University. Formatosi come scienziato, è politicamente brillante e gode della fiducia e dell’ammirazione dei funzionari di più alto livello”.

La precedente preside, Indira Shetty di Shelley Conn, ha avuto una fine complicata nella prima stagione quando Maddie Phillips di Cate Dunlap ha usato i suoi poteri di controllo mentale per costringere il cattivo a tagliarsi la gola.

Lo showrunner Eric Kripke ha precedentemente confermato che il finale di Gen V sarà direttamente collegato agli eventi della stagione 4 di The Boys. “Nella nostra mente, sono passati solo un paio di giorni da qualunque siano gli eventi della Gen V”, ha detto in una recente intervista con Variety. “Cerchiamo di mantenere la timeline estremamente semplice perché tutto quel ripiegamento su se stesso della timeline che penso che altri universi di fumetti si trovino a dover fare è semplicemente sconcertante per me come spettatore. Quindi è tutto molto modulare.”

Gen V è parzialmente basata sull’arco narrativo “We Gotta Go Now” della serie di fumetti The Boys, scritta da Garth Ennis e illustrata da Darick Robertson. Lo spettacolo si svolge tra gli eventi delle stagioni 3 e 4 di The Boys, con Jessie T. Usher e Chase Crawford che riprendono i rispettivi ruoli di A-Train e The Deep, insieme ai compagni di cast Colby Minifie, Claudia Doumit e PJ Byrne.

In Gen V, gli studenti della Godolkin “metteranno alla prova i loro limiti fisici e morali, gareggiando per l’ambito massimo ranking della scuola. Impareranno presto che l’ambizione arriva con il sacrificio, e la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano una volta. Quando gli oscuri segreti dell’università verranno alla luce, gli studenti dovranno fare i conti con che tipo di eroi diventeranno.”

Il cast della serie include Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. In Gen V vedremo anche Clancy Brown e Jason Ritter nel ruolo di guest star, oltre alla partecipazione straordinaria di Jessie T. Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit e P.J. Byrne negli stessi ruoli che interpretano in The Boys. Chance Perdomo ha avuto un ruolo da protagonista nella prima stagione, ma l’attore è stato tragicamente ucciso in un incidente motociclistico all’inizio di quest’anno, e il suo personaggio non sarà riformulato.