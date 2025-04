Lanterns: foto dal set mostrano John Stewart nel bel mezzo di una sparatoria

Le riprese di Lanterns stanno andando avanti ad Atlanta e, mentre abbiamo già avuto una prima occhiata ufficiale ai personaggi del DCU Hal Jordan e John Stewart, quest’ultimo – interpretato dall’attore Aaron Pierre – è stato ora nuovamente avvistato sul set. Ancora una volta, il suo costume da supereroe non si trova da nessuna parte. Non si vede nemmeno l’anello del potere del Corpo delle Lanterne Verdi di John e il fatto che porti una pistola in battaglia suggerisce che potrebbe non averlo per qualche motivo.

I fan si sono chiesti come Lanterns ritrarrà questi eroi, soprattutto con un budget televisivo. La HBO non rinuncia a investire pesantemente nelle sue offerte, ma diversi episodi di azione delle Lanterne Verdi con l’uso della computer grafica potrebbero essere un investimento non da poco. Depotenziare Hal e John per un po’, consentendo di dar vita a sequenze dove gli effetti speciali non sono poi così necessari, potrebbe dunque essere d’aiuto. Qui di seguito, ecco le nuove foto dal set:

Di cosa parla Lanterns?

L’attesa serie Lanterns, parte del rinnovato Universo DC guidato da Gunn e Safran, seguirà le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart mentre indagano su un misterioso omicidio legato a una cospirazione più ampia e sconvolgente. La serie della HBO è descritta come una storia “alla True Detective” che mescola intrighi cosmici con un tono di ispirazione noir. Con una durata di otto episodi, Lanterns promette di introdurre una versione fresca e dinamica degli amati eroi intergalattici della DC.

Kyle Chandler e Aaron Pierre sono stati confermati per Lanterns e saranno i protagonisti della serie, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e John Stewart, segnando il loro attesissimo debutto nell’Universo DC. Tra gli altri membri del cast finora confermati figurano anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt e Poorna Jagannathan. In quanto progetto cardine del rinnovato DCU, Lanterns dovrebbe collegarsi direttamente ad archi narrativi più ampi, pur offrendo una narrazione autonoma e incentrata sui personaggi. Con la sua attenzione al mistero, al dramma e alla mitologia cosmica della DC, Lanterns è destinata a diventare un capitolo fondamentale dell’Universo DC in evoluzione.

La serie si propone di mettere in luce entrambi gli eroi in egual misura, offrendo una nuova interpretazione della loro iconica collaborazione e rimanendo al contempo fedele alla ricca storia dei fumetti dei personaggi. Con la sua narrazione concreta e il tono ispirato al noir, la serie dovrebbe fornire un nuovo livello di profondità al mito di Lanterna Verde, attraendo sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati nell’Universo DC. I fan possono attendere il debutto sulla HBO nel 2026.