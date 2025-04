Superman: James Gunn rivela l’unica condizione posta a David Corenswet prima di assumerlo

In una nuova intervista rilasciata a Time Magazine, dedicata a David Corenswet e al suo imminente ruolo in Superman, James Gunn ha condiviso alcuni retroscena sul casting dell’attore, rivelando una condizione non negoziabile che il nuovo Uomo d’Acciaio ha dovuto accettare prima di essere scritturato. Descrivendo le sue esperienze di lavoro con John Cena e Chris Pratt, Gunn ha riferito di aver offerto a Corenswet il ruolo a condizione che trattasse con dignità anche coloro che lo circondavano.

“Hanno trattato tutti con gentilezza e rispetto. Ho visto set che soddisfano l’ego di un attore o di un regista, e questo non sarebbe successo con David. È Superman, anche nel suo essere nerd. Ascolta vecchi standard jazz. Come se fosse quello che ascolta normalmente, come una normale procedura. Come Superman, è un uomo semplice in tempi complicati”. Sebbene Corenswet abbia ovviamente ottenuto il ruolo di Superman attraverso il suo processo di audizione, la storia di Gunn è comunque cruciale per l’impostazione della linea temporale del DCU.

Poiché il franchise di Gunn sta sostituendo la timeline dei film del DCEU, con l’intento di diventare per i DC Studios quello che il Marvel Cinematic Universe è per i Marvel Studios, quello di Superman è l’attore più importante che deve essere azzeccato, compreso chi porterà quel titolo per gli anni a venire. Se i DC Studios si ritrovassero con un attore che si rivelasse problematico, non solo l’immagine del DCU ne risentirebbe, ma anche le molte persone che dovrebbero lavorare intorno a questa star.

La storia di Gunn serve a ricordare che l’ottenimento di uno dei ruoli più importanti di Hollywood non giustificherà mai l’elevazione di qualcuno al di sopra degli altri sul set cinematografico. In base a tutto ciò che Gunn ha descritto riguardo all’arrivo di Corenswet per il film di Superman, sembra che i DC Studios avranno in lui un protagonista eccezionale per tutta la durata del DCU. Si tratta inoltre di un ottimo standard da definire per altri ruoli che il DCU si appresta a lanciare, sia che si tratti di qualcuno della Justice League del DCU che di alcuni eroi minori con cui il grande pubblico potrebbe non avere molta familiarità.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.